傳內閣改組！蘇貞昌陷孤掌難鳴困境？游盈隆揭「3因素」

近日行政院長蘇貞昌民調急遽下降，傳出內閣改組傳聞。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆在臉書發表自身看法，他認為，蘇貞昌目前陷入孤掌難鳴的困境，並分析「3大因素」。

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游盈隆在臉書表示，行政院長蘇貞昌現在陷入一種孤掌難鳴的困境，例如連中共對他口誅筆伐，都未見任何夠份量黨內同志聲援。他並分析「3個因素」或可解釋一大半原因。

第一，他現在一人之下，萬人之上，年紀雖不小，但也不比拜登或川普大，不管想不想選總統，都會被有志於大位者當成假想敵，不論是黨內或黨外，包括對岸共產黨在內；因此明槍暗箭不斷，匹夫無罪 ，懷璧其罪。





第二，蘇貞昌是很有個性的政治人物，屬於美麗島世代律師團的前輩奇俠，是目前綠營檯面上輩份最高的人。他內外兼修，自視甚高，好惡分明，精打細算。2019民進黨風雨飄搖的時刻，意外再度出任行政院長，掌了大權，竭盡全力為昔日政敵蔡英文輔選，立下汗馬功勞，保住江山。接著快意恩仇，率性任用自己人或解聘一些非自己人，自然又得罪一海票人。



▲游盈隆臉書貼文。（圖／翻攝自游盈隆臉書）

第三，蔡英文總統不知何故答應川普政府開放含瘦肉精的美豬進口，要行政院長蘇貞昌去說服早已「聞萊豬色變」的廣大社會大眾，等於是給他出一個天大的難題。所謂「黑貓下令，黑狗扛責」，真可謂天威難測。





游盈隆直言，「整個民進黨從中央到地方，從立委、六都市長、市議員、縣市長、縣市議員等民意代表從蔡英文宣布開放美萊豬進口那一刻起『都裝死』，不積極為黨的政策辯護，真不知道是蘇貞昌人緣壞，還是全黨心虛無法為開放美國萊豬進口政策奮戰和辯護？」

游盈隆認為，在上述3個因素下，再加上中天關台引起的政治風暴，就可以理解現在蘇貞昌的處境有多艱難、多險惡，所到之處都是壓力。蘇貞昌陷入困境，其實是蔡英文很大的危機，蘇蔡其實是命運共同體，但當局者迷，卻是人生常見悲劇的根源。