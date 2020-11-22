12月初到年底氣勢如虹！「3生肖」財運翻天、橫財不斷

11月只剩下不到10天的時間，緊接著12月即將到來，想知道你下個月的運勢如何嗎？專寫命理、生肖的搜狐號《卡哇伊》近日就公布，12初到年底氣勢如虹的「3生肖」，他們不僅財運翻天、橫財不斷，各方面的運勢也很不錯。

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生肖牛

屬牛的人，吉星高照，財生印旺，12月初到年底，屬牛的人之前的辛苦付出將會在未來幾個月逐漸獲得金錢上的回報，他們財帛宮為官祿會照夫妻宮，表示屬牛的人必定能夠找到一個在事業上幫助他們的另一半，財大氣粗！

▲專寫命理、生肖的搜狐號《卡哇伊》近日公布，12初到年底氣勢如虹的「3生肖」，他們將會財運翻天、橫財不斷。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）

生肖鼠

屬鼠的人，他們雖然有點小氣，但是獨立精神很強。為了生活的理想，他們會付出全力，開始努力工作，腳踏實地的工作，不斷謀取新財新喜。12月初到年底，氣勢如虹，財運極旺，他們身邊將會有幾波橫財陸續到來，家中福氣滿滿，喜氣增加！

生肖虎

聰慧機靈，為人圓滑，他們出生殷實，長大後成龍成鳳，貴人遍地，得到伯樂的賞識，事業蒸蒸日上，他們才高八斗，不管在哪些行業都是佼佼者，12月初到年底，喜從天降，橫財不斷，財運翻天，吉星加持，事業突飛猛進，前途無量，財通八達。（編輯：許苡晴）