市民北上參加秋鬥　陳其邁：要多注意補充水分

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高雄月世界向來以惡地泥岩地形開名全台，由高雄市政府觀光局為旅客全新打造的月世界遊客中心盛大開幕，高雄市長陳其邁笑說，參加過這麼多次開幕典禮，超商的開幕卻是第一次，但這間超商是田寮地區第一間連鎖超商，具有劃時代的意義，也是經過很多人的努力，遊客中心才能落成、美夢成真。
陳其邁強調，月世界這裡有惡地地形，是一個台灣絕無僅有的地景公園，每年吸引很多的遊客到這裡來觀光，從這裡又可以連結到旗山、美濃，跟大岡山可以說是絕佳觀光線的一個戰略位置，所以也希望藉由遊客中心的成立，能夠提供更完整的服務給所有的旅客，另外田寮農會也能夠提供更多攤位，把田寮地區最好的農產品，有一個最好的展示櫥窗，來增加農民的收入。
陳其邁也向所有的民眾推銷，月世界遊客中心絕對是一個來高雄旅遊打卡，必須、而且一定要來的地方，他強力推薦，經過這裡不來打卡買個東西一定會後悔，陳其邁也呼籲現場的邁粉們一定要把東西都買光光才能回家。
而受訪時被問到高雄市也有許多民眾北上參加秋鬥，陳其邁認為，台灣是一個民主的國家，任何人都有權利來表達自己的意見，他也提醒參加活動的民眾能夠注意安全，天氣炎熱，要注意補充水份，一路平安，政黨參加動員參加活動，當然都有各自有不同的意見，這個都充分尊重。