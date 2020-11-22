歐盟籲資助45億美元採購　G20峰會承諾將公平分配疫苗

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對於疫情後全球經濟逐漸復甦，各國領導人認為目前經濟仍處於不穩定的狀態，甚至有更大的下行風險，保證將會透過所有可行的政策、途徑確保公民生命安全、就業以及收入來源，並且鼓勵銀行多邊發展，加強各國應對疫情危機的能力。歐盟呼籲，G20 在今年結束以前，能夠撥出 45 億美元資助貧困國家購買對抗 COVID-19 的裝備。
《路透社》報導指，G20 峰會草案也關注疫情隨之而來的經濟問題，呼籲私人債權人暫停償債期限至 2021 年中旬，甚至更久之後，並且希望透過一個共同框架處理債務償還期的問題；對於國際科技巨頭，例如 Google、亞馬遜、臉書、蘋果及微軟，G20 也可能尋找新的方式要求這些大企業繳納稅金。同時，非洲國家、島嶼小國和發展中國家也面臨嚴峻挑戰，某些中等收入國家也由於疫情需要減免債務。
為了避免下一場疫情大流行、增強疫情預防、發現及應對，G20 各國領導人也同意，將會繼續共享即時、透明和標準化的數據資訊。另外 G20 也討論氣候變遷、環境退化等議題，並且為美國當選總統拜登即將帶來的變化做出準備。
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