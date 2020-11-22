停車費怎算？招牌上「神公式」曝　網笑瘋：早知不裝備胎

停車場的收費通常都是以半小時或1小時為單位計價，而機車與汽車的價格也有所不同。不過，近日就有一名網友貼出新竹某停車場的超奇特收費方式，不僅以輪子數量作為收費標準，甚至還列出一套「神公式」要客人自己算，讓許多人看後全笑翻，不禁直呼「早知道就不裝備胎了」。

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原PO在臉書社團《新·路上觀察學院》中貼出一張停車場招牌的照片，畫面只見，該停車場自創一套計價公式「5元x輪胎數x小時」，竟是以輪子數量作為收費標準，有別於一般停車場常見的計價方式，讓路過的民眾看後笑翻，忍不住拍下照片PO網分享，並直說「停車費自己算噢！」

▲新竹某停車場自創一套「神公式」要客人自己算停車費，讓許多人看後不禁笑言「早知道就不裝備胎了」。（圖／翻攝自臉書社團《新·路上觀察學院》）

而畫面曝光，網友也被逗樂了，紛紛笑回「早知道就不裝備胎了」、「進去前先拆輪子」、「殘障機車是四輪...」、「輪子包含備胎嗎？」、「聯結車駕駛...」、「不好意思，大型重機算四個輪子喔！」、「停進去之後把輪子拆了XD」。

另還有人透露，該停車場位於湖口車站前，上次經過也試算了一下，發現其實收費還蠻便宜的，「汽車1小時20、機車10」、「跟別家比算佛心價格了。」（編輯：許苡晴）