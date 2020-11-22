賓州訴訟案遭駁回！川普團隊：正好加速上訴至最高法院
賓州訴訟案遭駁回！川普團隊：正好加速上訴至最高法院
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-11-22 12:16:06
▲川普的私人律師朱利安尼、競選團隊顧問艾利斯（Jenna Ellis）發表聲明，團隊將繼續上訴，回應賓州聯邦法官的裁決，有助於加速案件上至最高法院。（圖／美聯社／達志影像）
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▲川普的私人律師朱利安尼、競選團隊顧問艾利斯（Jenna Ellis）發表聲明，團隊將繼續上訴，回應賓州聯邦法官的裁決，有助於加速案件上至最高法院。（圖／美聯社／達志影像）
美國現任總統川普至今尚未承認敗選，其競選團隊對多個州提出訴訟，希望透過「法律戰」扭轉局勢。賓州中區聯邦法院法官布蘭（ Matthew Brann ）今（ 22 ）日早前發表裁決，駁回川普團隊發起的「郵寄選票」無效的訴訟。面對又一場敗仗，川普團隊更新聲明，表達不同意法官的看法，但此舉正好能夠幫助團隊將此案上訴至最高法院。
川普的私人律師朱利安尼（ Rudy Giuliani ）在
推特上傳川普團隊針對賓州法院裁決的聲明，指雖然不同意「歐巴馬提名的法官」的觀點，但法官沒有拖延時間、快速駁回，將有助團隊加速上訴至最高法院。根據資料，今日作出駁回裁決的聯邦法官布蘭，於 2012 年由前總統歐巴馬（ Barack Obama ）提名。聲明指，川普團隊將繼續訴訟戰至美國聯邦第三巡迴上訴法院（ Third Circuit of the U.S. Court of Appeals ）並再次指控有許多證據顯示，民主黨人在賓州減少了 50% 觀看計票的機會、公然藐視賓州法律，導致賓州有 68 萬 2777 張票為非法選票。川普團隊對此結果感到遺憾，但至少有機會在聽證會上拿出證據，希望第三巡上訴也會像布蘭法官一樣迅速，讓此案更快進入最高法院。 ▲川普的私人律師朱利安尼在推特上貼出川普競選團隊的聲明。（圖／翻攝自 Twitter）