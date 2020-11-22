反擊范雲 陳佩琪：管我們家誰拖地比萊豬還重要？
新頭殼newtalk
calendar_today2020-11-22 13:45:58
日前民進黨立委范雲在臉書痛批台北市長柯文哲物化太太陳佩琪，但因內容被外界認為「太硬要」批評，許多網友戲稱「雙標」、「有失高度」、「打點莫名其妙」。對此，陳佩琪本人也在柯文哲臉書留言，諷刺說「立委管我們家誰拖地，好像比管萊豬還重要？」
柯文哲日前受訪時表示，回到家看見陳佩琪晚上10點還在擦地板，是個好太太，並稱世上最愛、了解自己的人就是自己的媽媽。這些話讓范雲相當不滿，19日在臉書發文痛批，「為什麼好太太要由柯市長來定義？」嗆柯文哲還處在封建思想，以及把情緒負擔與壓力丟到媽媽及孩子身上。但這樣的發文，卻讓許多網友覺得莫名其妙，認為范雲「太硬要」攻擊，紛紛譏笑「雙標仔」、「民進黨兩位優秀丁姓同仁的事情怎麼不見你出來發聲？」、「女權鬥士？呵呵」、「超譯女權」。甚至連陳佩琪都為此留言，指柯文哲講的狀況，那天她正好打翻茶在地板上，怕染色地板所以很認真仔細擦。平常家裡都是用好神拖叫孩子拖的，感謝柯文哲時時刻刻都在關注她。陳佩琪也意有所指地說：「有人竟然說你（柯）把太太當好神拖？夫妻之間藉機讚美不好嗎？這就叫歧視女人？性平不及格？立委的職責是管我們家誰拖地呢，好像比管萊豬還重要？」
新聞來源為Newtalk 新頭殼