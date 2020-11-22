陳淑芳「被拱穿比基尼」說好　《孤味》破3億可扮禰豆子

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陳淑芳「被拱穿比基尼」說好　《孤味》破3億可扮禰豆子

記者陳雅蘭/台北報導

calendar_today2020-11-22 14:21:23｜update2020-11-22 14:55:09

▲金馬57女主角獎由《孤味》中飾演林秀英的陳淑芳奪下，典禮結束後《孤味》主創團隊開心慶功，金馬主席李安也到場恭賀。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.11.22）
▲陳淑芳（前排左5）憑《孤味》拿下金馬57影后，若電影票房破億願意穿比基尼。（圖／記者葉政勳攝）
第57屆金馬獎圓滿落幕，今年陳淑芳憑《親愛的房客》、《孤味》依序拿走「最佳女配角」、「最佳女主角」獎項，她與《孤味》導演許承傑、謝盈萱、徐若瑄、孫可芳、丁寧、琇琴、張翰等人出席慶功宴，大家開心陳淑芳拿獎之外，也宣布電影票房破6000萬，全員將炸蝦捲回饋影迷，甚至笑說破億要一起穿比基尼，孫可芳還開玩笑表示票房達3億的話「阿姨就扮成禰豆子（鬼滅之刃角色）」，點子意外大獲好評。
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▲金馬57女主角獎由《孤味》中飾演林秀英的陳淑芳奪下，典禮結束後《孤味》主創團隊開心慶功，金馬主席李安也到場恭賀。（圖／記者葉政勳攝
▲《孤味》慶功宴。（圖／記者葉政勳攝）
81歲演員陳淑芳拿下金馬「最佳女配角」、「最佳女主角」獎項，典禮結束後奔至多場慶功宴慶祝，儘管凌晨2點仍在受訪，問她會累嗎？她活力滿滿表示不會，更透露下班後只會休息一天，隨後投入大愛劇場拍攝，如此拚命只是因為她身為演員，「我說過我一定會配合」。
陳淑芳透露參加金馬獎前，先抽空出席弟弟娶媳婦的婚宴，他還特地為自己設置「金馬影后家庭桌」，沒想到真的得獎；電影監製徐若瑄更為陳淑芳準備獎勵，她表示「紅毯禮服是我送她最棒的禮物」，透露該服裝原本是廠商出借，但陳淑芳得獎後，「廠商說直接送阿姨！」問起價位多少？徐若瑄說原本是用借的，剛剛才知道要送，所以不清楚。

《孤味》上映至今3周，票房已破6000萬元，陳淑芳表示會揪徐若瑄穿圍裙，一起炸蝦捲回饋影迷；問到破億公約，徐若瑄開玩笑說「妳問阿姨要不要穿比基尼」，陳淑芳竟豪爽答應「好」，嚇的「女兒們」謝盈萱、孫可芳大喊「不要啦」，孫可芳甚至拱「大姐（謝盈萱）跳舞的她可以」，謝盈萱回擊「妳胸部比較大妳穿！」徐若瑄就建議「那破3億的話全員穿游泳衣」，一番話讓大家面有難色，孫可芳再跳出來說：「3億的話，阿姨就扮成禰豆子！」點子意外獲得全場喊「想看」，丁寧附和：「我們先把禰豆子跟炭治郎的衣服選好！」票房「公約會議」順利落幕。
▲陳淑芳憑藉《孤味》拿下金馬57影后，開心拿著金馬獎座慶功。（圖／記者葉政勳攝
▲陳淑芳開心拿著金馬獎座慶功。（圖／記者葉政勳攝）
▲陳淑芳。（圖／NOWnews影像中心）
▲廠商慶祝陳淑芳封后，紅毯禮服直接送她。（圖／NOWnews影像中心）
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