陳淑芳「被拱穿比基尼」說好　《孤味》破3億可扮禰豆子

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81歲演員陳淑芳拿下金馬「最佳女配角」、「最佳女主角」獎項，典禮結束後奔至多場慶功宴慶祝，儘管凌晨2點仍在受訪，問她會累嗎？她活力滿滿表示不會，更透露下班後只會休息一天，隨後投入大愛劇場拍攝，如此拚命只是因為她身為演員，「我說過我一定會配合」。
陳淑芳透露參加金馬獎前，先抽空出席弟弟娶媳婦的婚宴，他還特地為自己設置「金馬影后家庭桌」，沒想到真的得獎；電影監製徐若瑄更為陳淑芳準備獎勵，她表示「紅毯禮服是我送她最棒的禮物」，透露該服裝原本是廠商出借，但陳淑芳得獎後，「廠商說直接送阿姨！」問起價位多少？徐若瑄說原本是用借的，剛剛才知道要送，所以不清楚。
《孤味》上映至今3周，票房已破6000萬元，陳淑芳表示會揪徐若瑄穿圍裙，一起炸蝦捲回饋影迷；問到破億公約，徐若瑄開玩笑說「妳問阿姨要不要穿比基尼」，陳淑芳竟豪爽答應「好」，嚇的「女兒們」謝盈萱、孫可芳大喊「不要啦」，孫可芳甚至拱「大姐（謝盈萱）跳舞的她可以」，謝盈萱回擊「妳胸部比較大妳穿！」徐若瑄就建議「那破3億的話全員穿游泳衣」，一番話讓大家面有難色，孫可芳再跳出來說：「3億的話，阿姨就扮成禰豆子！」點子意外獲得全場喊「想看」，丁寧附和：「我們先把禰豆子跟炭治郎的衣服選好！」票房「公約會議」順利落幕。