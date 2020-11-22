喊話總統蔡英文「電視辯論萊豬」　江啟臣：不辯論就下台

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喊話總統蔡英文「電視辯論萊豬」　江啟臣：不辯論就下台

記者丁上程/台北報導

calendar_today2020-11-22 14:18:56

國民黨主席江啟臣在致詞時，首次向總統蔡英文喊話，針對萊豬進口政策來場電視辯論。
▲國民黨主席江啟臣在致詞時，首次向總統蔡英文喊話，針對萊豬進口政策來場電視辯論。（圖／記者丁上程攝,2020.11.22）
響應秋鬥反萊豬遊行，今天（22日）中午，國民黨號召全台支持者身穿黑衣走上街頭，在中正紀念堂自由廣場前集結，並與秋鬥遊行隊伍一同從總統府前往民進黨中央抗議。遊行隊伍出發前，國民黨主席江啟臣也在致詞時也向總統蔡英文喊話，針對萊豬進口議題來場電視辯論，江啟臣也向蔡英文嗆明「不辯論，就下台！」
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江啟臣在致詞時表示，現階段僅剩39天，含有萊克多巴胺的美國豬肉，即將開放進口，到目前為止，民進黨政府都沒有提出相關配套措施。「這個政府828以後就不甩你，不溝通、不說明、不接受監督。」江啟臣說，「行政院長蘇貞昌治安會報、食安會報，什麼會都不開，他只說了一句『是我說要不開的』，不然你要怎麼樣？」
江啟臣強調，連美國人都不吃的萊豬。連中國大陸都不吃的萊豬，你憑什麼叫台灣人吃？「憑你有817萬票？人民讓你當總統，也能讓你下台！」江啟臣說，「要是民進黨政府再不重視民意，民意將會讓你失去執政」。
江啟臣最後也提到，過去蔡英文當民進黨黨主席時，要求前總統馬英九來一場關於兩岸經濟協議（ECFA）的辯論，馬英九當時就答應了；但現在換成蔡英文當總統，做這麼重大的決定卻不溝通說明，所以他以國民黨黨主席身份邀請蔡英文出來做一場理性的電視辯論。「有本事就站出來講、站出來辯論，理性的電視辯論。」江啟臣說，「不辯論，就下台！」
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