NBA／最佳第六人走了沒差 快艇簽冠軍前鋒Ibaka補強禁區
NBA／最佳第六人走了沒差 快艇簽冠軍前鋒Ibaka補強禁區
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-11-22 14:25:17
雖然年度最佳第六人Montrezl Harrell被湖人挖角，不過洛杉磯快艇今天很快補上戰力空缺，根據《The Athletic》Shams Charania報導，他們順利爭取到暴龍禁區悍將Serge Ibaka的加盟。
Ibaka在離開雷霆之後，短暫待過魔術，之後就轉隊到暴龍，2018-19賽季他幫助球隊拿到隊史首冠，紮實的防守以及不錯的投射能力，吸引許多球隊的目光。今年Ibaka才31歲，以NBA內線球員的巔峰期來看，仍算是當打之年，上賽季他場均可以拿到15.4分、8.2籃板，雖然拿手的「火鍋」退化到只剩下0.8個，不過當今籃壇小球當道，他相較之下仍然擁有不錯的護框能力。
Charania在報導中指出，Ibaka和快艇簽下2年合約，總價為1900萬美元，第二年是球員選項。如果拿離隊的Harrell做比較，Ibaka的自主進攻能力或許沒有那麼出色，但團隊意識更好，防守更是遠勝前者，因此外界對於這筆簽約多給予好評。