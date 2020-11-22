反毒豬、反雙標、反黨國 秋鬥遊行設靈堂悼「民主已死」
反毒豬、反雙標、反黨國 秋鬥遊行設靈堂悼「民主已死」
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-11-22 14:29:37｜update2020-11-22 14:29:40
超過 40 個勞工、環保、食安、土地、言論自由等團體今（ 22 ）日舉行秋鬥遊行，下午 1 時於凱達格蘭大道集結，路線行經立法院抵達民進黨黨部，打出「反毒豬、反雙標、反黨國」 3 大訴求，還在現場架起靈堂，象徵萊豬毒台、民主已死。
主辦單位表示，今年秋鬥遊行將以西遊記赴西天取經為主題，行經立法院抵達民進黨黨部，要斬反校園禁萊豬入法的立委妖怪，以及行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲 3 位毒魔王，還要求蘇貞昌應該下台總辭負責。秋鬥遊行中，主辦單位架起靈堂，象徵萊豬毒台、民主已死，另有勞工、環保、食安、土地、言論自由等團體拉起布條，代表 2020 年台灣社會民情的不滿與控訴的意義。此外，由於遊行強調言論自由，換照遭駁回中天新聞台大股東、旺旺集團總裁蔡衍明下午也到凱道現場，並戴上綠色口罩上面還畫紅色大叉叉，也有不少中天支持民眾高喊旺董加油。