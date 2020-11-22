台中捷運異常暫停試營運　對外說明

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台中捷運異常暫停試營運　對外說明

記者柳榮俊/台中報導

calendar_today2020-11-22 15:06:07｜update2020-11-22 15:09:13

台中捷運異常暫停試營運　對外說明
▲台中捷運綠線一輛列車連接器出現異常，市府會要求廠商儘速修復。(圖／柳榮俊攝2020.11.22)
台中捷運綠線昨(21)日一輛列車連接器出現異常，考量安全自今（22）日起暫停試營運進行檢修及檢查；台中捷運公司董事長林志盈表示，絕不會因為只有一列車廂出現異常，就心存僥倖，中捷定會與廠商執行全面盤檢，確保安全無虞。
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交通局長葉昭甫也強調，市府會要求廠商儘速修復，兼顧搭乘安全和民眾期待儘快恢復試營運，以不影響12月19日正式通車盡最大努力。
台中捷運公司董事長林志盈說明，捷運綠線昨中午在高鐵臺中站尾軌發生列車異常事件，當下雖已進行初步檢修，但為確保安全，昨晚捷運綠線結束營運後，中捷公司、施工單位北捷局及車輛原廠川崎重工進場再次檢查，確認是第17列車廂「電聯車車廂間半永久連接器牽引裝置軸心」斷裂。

林志盈指出，中捷公司及北捷局已要求廠商儘速修復第17列車廂故障處，並針對所有列車的這項零組件進行專業非破壞檢測，完成所有電聯車檢測作業後，廠商必須提出相關檢驗證明，確保安全無虞，捷運綠線再恢復試營運。

台北市捷運工程局機電系統工程處長蘇瑞文表示，由於中捷是全自動無人駕駛系統，所以只要發現列車異常，系統會以安全考量立即煞車，讓相關人員能夠即時進行故障排除；目前是一輛列車出現異常，但北捷、中捷定會和廠商會對所有列車進行檢查，以保障安全。 

交通局長葉昭甫指出，此次發生問題的車廂由日本原裝進口，目前都還在保固期，廠商正努力修復中；除了修復故障處，會待所有列車全面檢查完成，確認安全無虞後儘速恢復中捷綠線試營運，目前12月19日正式通車暫不受影響；他強調，市府會秉持謹慎態度面對處理，也會持續對外說明進度。
台中捷運列車原廠日本川崎重工代表指出，首先針對故障事件致上最大歉意， 昨晚公司已著手處理檢查故障車輛，會進一步分析原因，並盡最大努力，讓列車儘速恢復行駛。
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