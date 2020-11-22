「月世界遊客中心」盛大開幕 賞惡地泥岩挺在地良食
記者陳美嘉／高雄報導
calendar_today2020-11-22 16:00:00
高雄月世界向來以「惡地泥岩地形」聞名全台，高市觀光局全新打造的「月世界遊客中心」是一棟融入周邊風景的地景建築 ，更引入了田寮第一間7-ELEVEN和農會農特產品展售中心，使月世界遊客中心成為滿足遊客旅遊諮詢導覽、當地生態解說教育及滿足購買地方特色產品的需求。
高市觀光局表示，遊客來到月世界可以先到遊客中心服務台諮詢相關旅遊資訊，接著到地質公園欣賞惡地泥岩地貌，逛完園區再到遊客中心休憩、購買伴手禮，一樓小農市集與二樓田寮農會展售中心特別挑選當地農特產品與全台農會特色商品作展售，讓大家買得開心又放心，市長陳其邁表示，田寮月世界的惡地地形頗具特色，平假日都有很多遊客前來遊覽，是來高雄必遊打卡的景點。月世界遊客中心開幕特別邀請周邊商家共同推出多樣優惠活動盛大舉辦，除了11月21、22日開幕活動的惡地市集以外，即日起至29日遊客中心二樓農特產品展售中心消費滿500元送冰淇淋一盒、高雄首選鹹豬肉9折，當地的花季度假飯店推出即日起至12月15日止，花季暖湯三享券專案包含住宿折價一千元、還有泡湯及用餐的折扣優惠，田寮多家土雞城業者也紛紛祭出限期優惠方案。