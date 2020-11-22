台中捷運異常 盧秀燕取消北上參加反萊豬遊行
記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-11-22 16:03:28｜update2020-11-22 16:04:09
台中捷運綠線昨21日一輛列車連接器出現異常，今（22）日起暫停試營運進行檢修及檢查，市長盧秀燕也前往中捷公司瞭解故障原因；她表示，捷運試營運，就是找出問題並解決問題，「寧願過度小心，一切安全至上」，將以最嚴謹態度面對處理。
盧秀燕今邀集中捷公司、台北捷運工程局、捷運列車原廠日本川崎重工，共同商討後續處理方式；她強調，「安全與順暢」是捷運正式通車的最高原則，試營運是一種壓力測試，中捷公司、市府、廠商定會以最嚴謹態度解決問題，待確保安全無虞、運作順暢後再恢復試營運。交通局長葉昭甫說，此次列車故障處為第17列車廂「電聯車車廂間半永久連接器牽引裝置軸心」斷裂，目前都還在保固期，廠商正努力修復中；除了修復故障處，廠商也會全面檢查所有列車，待確認安全無虞後捷運綠線將儘速恢復試營運，目前12月19日正式通車暫不受影響；他強調，市府會秉持謹慎態度面對處理，也會持續對外說明進度。此外，盧秀燕市今原本預計北上參加反萊豬遊行，由於試營運暫停後的工程檢修，涉及許多行政作業與決策，她決定以市政優先坐鎮台中，另先前她已明確表達反對萊豬進口的立場。