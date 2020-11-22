杭州台灣影展突遭終止　原因眾說紛紜

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杭州台灣影展突遭終止　原因眾說紛紜

中央社

calendar_today2020-11-22 16:56:26

杭州台灣影展
▲在中國杭州舉辦的「台灣電影大師」影展，日前傳出僅播映20分鐘即遭到停播，原因眾說紛紜。（圖／翻攝自微博）
（中央社台北22日電）21日下午，中國杭州一場以「台灣電影大師」為主題的影展，開演後不久被終止。中國網友臆測與部分導演曾發表辱中言論有關；另也有人認為是未經程序向官方申請，原因眾說紛紜。
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第57屆金馬獎昨晚風光落幕，不少中國的網友翻牆收看，多個電影KOL（意見領袖）也在微博上貼文討論；不過與此同時，另一場關於中國的影展爭議，也在網路上蔓延。
根據香港01報導，一場在杭州市舉行，名為「漂洋過海」的台灣電影大師影展，原本在21日下午正播放蔡明亮執導的「青少年哪吒」，不料在開播後20分鐘被終止，影展後續的播放計畫也全部取消。

根據官方事前公告，這場影展將播出李安、侯孝賢、楊德昌、蔡明亮與王童等導演執導的10多部作品，包含「喜宴」、「戀戀風塵」、「恐怖份子」、「青少年哪吒」、「無言的山丘」等。

據報導，影展被終止的消息最早由幾個微博上的電影KOL貼文揭露，隨後引起中國網友討論，不少人大呼可惜，認為失去了一個觀賞經典作品的機會；不過也有人認為影展違反規定，被終止只是剛好而已。

對於影展被撤的原因，網路上眾說紛紜。微博上，有中國網友將矛頭指向蔡明亮，指稱他曾在接受媒體採訪時發表過「辱中言論」；此外，也有網友認為，整個影展的消息低調、不透明，連在哪個地方舉行都不對外公布，引人質疑。

網友指，沒有報備、審批，並違反杭州市的疫情防控相關規定，可能才是被撤的主因。

根據官方公告，這次的活動定位為學術交流，所有影片均獲官方授權。不過每部電影播放地點不同，會在放映前48小時以訊息通知參加者，參加活動的民眾禁止在社群網站打卡標示。
不過截至目前為止，主辦這次影展的麻雀放映並沒有說明影展終止的原因，及後續處置方式。多名最早揭露此事的KOL，也都已經將貼文撤下，目前僅剩貼文截圖在網上流傳。（編輯：吳柏緯/賴言曦）1091122
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