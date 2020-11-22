影／南北管饗宴現風華　鹿港龍山寺喫茶看戲

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王惠美表示，文化局以深具在地特色的南北管音樂戲曲，提案爭取文化部藝文教育扎根計畫補助，已在15所學校開設20個社團或班級，也在社區和館閣開設了11個研習班，以「一校一館閣」的理念作為扎根布局的主要方針，也邀請藝師進入在地學校傳授南北管音樂戲曲，校園內現代師徒的傳承精神，也延伸至藝師所屬館閣，讓傳統館閣也能有源源不絕的年輕新血加入。
「2020南北管秋之饗宴」在鹿港龍山寺登場，王惠美說，學校成果展演同台獻藝，現場備有闖關遊戲及免費品茗活動，讓大家在龍山寺濃濃的人文氣息中，喫茶看戲，還能在充滿趣味的氛圍中，帶著小朋友闖關得好禮，。
鹿港鎮長許志宏說，感謝鹿港南北管館閣團長及團員們到各學校授課，將技藝傳承，使文化向下扎根，鹿港公所也配合縣府推動觀光的政策，推出鹿港四季紅系列活動，到12月6日前，週週都有活動，希望也能帶進觀光人潮來到鹿港小鎮，有人潮就有錢潮。
彰化縣文化局長張雀芬表示，為鼓勵學校推廣南北管，彰化縣文化局編製了一系列賞析教材，並辦理教師研習營、校園推廣活動，期許在藝師傳授技藝的課程之外，也能透過學校教師在音樂、藝術人文等課程介紹南北管給所有學童，朝著普及認識的目標前進。