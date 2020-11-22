影／南北管饗宴現風華　鹿港龍山寺喫茶看戲

彰化縣政府推動南北管音樂戲曲教育扎根計畫，2020南北管秋之饗宴今（22）日在鹿港龍山寺登場。彰化縣長王惠美說，「不怕沒人才，就怕沒舞台！」同時頒發感謝狀感謝贊助這項計畫的千朝文化藝術基金會和帝寶教育基金會，還有各地方團體提供學校資源協助和演出機會。

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▲2020南北管秋之饗宴在鹿港龍山寺登場。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.22）

× ▲2020南北管秋之饗宴在鹿港龍山寺登場。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.22）

王惠美表示，文化局以深具在地特色的南北管音樂戲曲，提案爭取文化部藝文教育扎根計畫補助，已在15所學校開設20個社團或班級，也在社區和館閣開設了11個研習班，以「一校一館閣」的理念作為扎根布局的主要方針，也邀請藝師進入在地學校傳授南北管音樂戲曲，校園內現代師徒的傳承精神，也延伸至藝師所屬館閣，讓傳統館閣也能有源源不絕的年輕新血加入。

▲彰化縣長王惠美為2020南北管秋之饗宴開鑼。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.22）

× ▲彰化縣長王惠美為2020南北管秋之饗宴開鑼。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.22）

「2020南北管秋之饗宴」在鹿港龍山寺登場，王惠美說，學校成果展演同台獻藝，現場備有闖關遊戲及免費品茗活動，讓大家在龍山寺濃濃的人文氣息中，喫茶看戲，還能在充滿趣味的氛圍中，帶著小朋友闖關得好禮，。

▲2020南北管秋之饗宴在鹿港龍山寺登場，安排有充滿趣味的氛圍中，帶著小朋友闖關得好禮。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.22）

× ▲2020南北管秋之饗宴在鹿港龍山寺登場，安排有充滿趣味的氛圍中，帶著小朋友闖關得好禮。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.22）

鹿港鎮長許志宏說，感謝鹿港南北管館閣團長及團員們到各學校授課，將技藝傳承，使文化向下扎根，鹿港公所也配合縣府推動觀光的政策，推出鹿港四季紅系列活動，到12月6日前，週週都有活動，希望也能帶進觀光人潮來到鹿港小鎮，有人潮就有錢潮。

彰化縣文化局長張雀芬表示，為鼓勵學校推廣南北管，彰化縣文化局編製了一系列賞析教材，並辦理教師研習營、校園推廣活動，期許在藝師傳授技藝的課程之外，也能透過學校教師在音樂、藝術人文等課程介紹南北管給所有學童，朝著普及認識的目標前進。