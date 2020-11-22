不參加秋鬥反萊豬遊行 柯文哲：若參加會造成警方的困擾
不參加秋鬥反萊豬遊行 柯文哲：若參加會造成警方的困擾
記者丁上程/綜合報導
calendar_today2020-11-22 16:17:32
台灣民眾黨今天（22日）下午也響應秋鬥反萊豬遊行，穿上黑衣與群眾一起走上街頭，向政府表達抗議訴求。不過身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，則未一同參與遊行，而是一早遠赴台東，參加黨籍立委邱臣遠台東服務處成立大會。接受媒體訪問時，柯文哲強調，如果首長、市長在遊行隊伍裡面，「是製造警方的困擾，我也不想增加警方的負擔」。
對於今天下午登場的秋鬥反萊豬遊行，國民黨與民眾黨都紛紛號召支持者，身著黑衣走上街頭。原本身兼民眾黨主席的柯文哲，也傳出有意加入秋鬥遊行的行列。不過由於柯文哲身具台北市長的身份，若以執法者的角度參與遊行，恐怕有行政不中立的疑慮，也因此最終決定不參加遊行。柯文哲表示，基本上遊行的地點在台北，基於行政中立，「我也不曉得說到底會有多少人上街頭，應該還是會去警察局、指揮中心視察，個人不會直接在遊行現場。」柯文哲說，「還有一點，我後來發現，我們這種首長、市長在遊行隊伍裡面，是製造警方的困擾，我也不想增加警方的負擔」。