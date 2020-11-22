不滿秋鬥未照路徑走　柯文哲斥警：不遵守還有什麼意義？

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不滿秋鬥未照路徑走　柯文哲斥警：不遵守還有什麼意義？

記者丁上程/台北報導

calendar_today2020-11-22 16:33:02

台北市長柯文哲未參與秋鬥返來豬遊行，22日下午也前往台北市警局介壽派出所聽取簡報，並發放20萬元慰問金。
▲台北市長柯文哲未參與秋鬥返來豬遊行，22日下午也前往台北市警局介壽派出所聽取簡報，並發放20萬元慰問金。（圖／台北市政府提供）
台北市長柯文哲今天（22日）下午，因應秋鬥反萊豬遊行，也前往臨時指揮所市警局介壽派出所聽取報告，並且發放20萬慰問金犒賞相關值勤同仁。不過在聽取完警方的簡報後，其中針對秋鬥遊行「並未按照原先預定的路徑」一事，感到有些許不滿，並在會後嚴正告知警方應該要依法提起訴訟，更直言「如果結果是不起訴，那什麼事情都沒有，那你下次怎麼讓老百姓守法？」
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身兼台灣民眾黨主席的柯文哲，原本傳出打算隨著黨團一同參與秋鬥反萊豬遊行，不過礙於遊行地點為台北市，台北市長又是執法單位，身為首長卻一同遊行，恐怕會有行政不中立的疑慮。也因此柯文哲上午先是以黨主席的身份，前往台東參與黨籍立委邱臣遠台東服務處成立大會，下午則返回台北並前往介壽派出所聽取簡報。
不過在聽取警方的簡報過後，柯文哲對於「秋鬥遊行並未按照原核准路線行走」一事頗有微詞。「我跟你們說，你們每一個人都是代表國家在執法，遵守的遵守，不遵守的就不遵守，那還有什麼意義？」柯文哲說，「我是不同意說原本的路徑是這樣，到頭來走另外一條路，哪有這樣的？如果這樣的話，這個就犯法嘛！」柯文哲也強調，如果到頭來結果是不起訴，那什麼事情都沒有，「那你下次怎麼讓老百姓守法？」
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