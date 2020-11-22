遭CBS記者追問防疫政策　拜登失態嗆：你怎麼一直大叫！

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

遭CBS記者追問防疫政策　拜登失態嗆：你怎麼一直大叫！

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-11-22 16:33:58

拜登
▲拜登週五（20）在德拉瓦州與民主黨人討論過渡工作，卻失態回問在場一名記者「怎麼一直大叫」。（圖／翻攝自 Twitter）
美國當選總統（ President-elect ）拜登上週五（ 20 ）在德拉瓦州（ Delaware ）與副手賀錦麗、眾議院議長裴洛西（ Nancy Pelosi ）會面後，允許記者採訪但未提供時間讓記者提問，美國哥倫比亞廣播公司（ CBS ）記者突然提問拜登「如何讓學校老師在疫情期間重返校園」遭到拜登駁斥「為什麼只有常在大叫問題」該名記者在推特上傳影片片段，部分同行支持認為議題值得討論。
我是廣告 請繼續往下閱讀
拜登週五（ 20 ）與副手、眾議院院長以及民主黨參議院領袖舒默（ Chuck Schumer ）討論過渡工作，雖然沒有提問環節，CBS 的記者艾瑞克森（ Bo Erickson ）卻試圖讓拜登回應有關學校防疫的政策，但拜登並沒有正面回答，而是反問艾瑞克森「為什麼你是唯一一個大聲叫喊問題的人？」在場的工作人員大喊著要艾瑞克森離開現場。
▲（圖／翻攝自
▲CBS記者艾瑞克森在推特上傳自己提問，然後被趕出現場的短片。（圖／翻攝自 Twitter）
艾瑞克森後在個人推特帳號（ @BoKnowsNews ）上傳影片，並寫道「問了拜登是否會鼓勵教師合作讓學童回到校園，因為 COVID 工作小組稱在教室內很安全，卻沒有得到（拜登的）回答」艾瑞克森許多同事聲援，包括同為 CBS 的白宮記者里德（ Paula Reid ），她在個人推特上表示「這是個很好的的問題，學校、疫苗和刺激政策，都是許多裴洛西和拜登值得關注的議題。」

▲（圖／翻攝自
▲CBS白宮新聞記者里德發文，認為這些問題對裴洛西、拜登來說都很重要。（圖／翻攝自 Twitter）
▲（圖／翻攝自
▲史德金認為以「大喊」形容提問的記者，不是件好事。（圖／翻攝自 Twitter）
美國廣播公司（ ABC ）的 2020 競選活動記者史德金（ Will Stakin ）也轉發該影片，調侃拜登稱艾瑞克森「大喊」問題的用詞；《國會山莊報》（ The Hill ）的專欄作家貢查（ Joe Concha ）反問，「『大吼大叫』會被認為是不尊重的行為嗎？」自由作家吉蘭尼（ Zaid Jilani ）則指出，艾瑞克森是唯一提出問題的人，原因是在場其他記者大多是速記人員，艾瑞克森只是在做自己的工作。
據《富比士》（ Forbes ）報導，雖然當時該場合沒有提供記者時間提問，但美國網路輿論不少人認為，在許多媒體對拜登立場較友善的情況下，未來 4 年，像艾瑞克森這樣的提問會變得較為重要，不少人敦促媒體應該要向拜登提出一些更實質、有深度的問題，公眾應該要知道政府的政策走向；也有些拜登的支持者認為，在不對的時間提問，是沒有文化素養的行為。
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

2020台中親子音樂季滿意度大調查！什麼表演最好看？快來投票！

2020台中親子音樂季滿意度大調查！什麼表演最好看？快來投票！

繼續作答
中天新聞恐成絕響！您覺得哪個節目最經典？

中天新聞恐成絕響！您覺得哪個節目最經典？

繼續作答
您是否同意調降修憲門檻？

您是否同意調降修憲門檻？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀