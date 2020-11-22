遭CBS記者追問防疫政策　拜登失態嗆：你怎麼一直大叫！

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艾瑞克森後在個人推特帳號（ @BoKnowsNews ）上傳影片，並寫道「問了拜登是否會鼓勵教師合作讓學童回到校園，因為 COVID 工作小組稱在教室內很安全，卻沒有得到（拜登的）回答」艾瑞克森許多同事聲援，包括同為 CBS 的白宮記者里德（ Paula Reid ），她在個人推特上表示「這是個很好的的問題，學校、疫苗和刺激政策，都是許多裴洛西和拜登值得關注的議題。」
美國廣播公司（ ABC ）的 2020 競選活動記者史德金（ Will Stakin ）也轉發該影片，調侃拜登稱艾瑞克森「大喊」問題的用詞；《國會山莊報》（ The Hill ）的專欄作家貢查（ Joe Concha ）反問，「『大吼大叫』會被認為是不尊重的行為嗎？」自由作家吉蘭尼（ Zaid Jilani ）則指出，艾瑞克森是唯一提出問題的人，原因是在場其他記者大多是速記人員，艾瑞克森只是在做自己的工作。
據《富比士》（ Forbes ）報導，雖然當時該場合沒有提供記者時間提問，但美國網路輿論不少人認為，在許多媒體對拜登立場較友善的情況下，未來 4 年，像艾瑞克森這樣的提問會變得較為重要，不少人敦促媒體應該要向拜登提出一些更實質、有深度的問題，公眾應該要知道政府的政策走向；也有些拜登的支持者認為，在不對的時間提問，是沒有文化素養的行為。