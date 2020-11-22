失聯F-16有具體進展 嚴德發下令啟動二階聲納打撈殘骸
失聯F-16有具體進展 嚴德發下令啟動二階聲納打撈殘骸
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-11-22 16:54:17
國軍搜救失聯F-16戰機有具體進展！國防部長嚴德發今（22）日再度前往花蓮「搜救應變中心」關心最新搜救進展，並代表三軍統帥蔡英文總統，慰勉大家投入救援的辛勞與努力；後續在第二階段的任務重點，將會採取聲納、聽音器掌握標定位置，啟用水下攝影機等作爲。
本月17日在花蓮外海失聯的空軍F-16戰機，到目前為止尚未尋獲，不過戰機失聯之後，國軍整合軍民、政府各項資源，展開第一階段搜救任務，在大家共同努力下，順利於昨日在光點消失處東北方約1浬(花蓮機場060方位9浬)、深度約1,000餘公尺處，確切偵獲飛機失事殘存紀錄器CSFDR(黑盒子)信號(37.5kHz)，同時也在附近海域，發現多處水下金屬反應，讓搜尋、定位任務有重要的發現。國防部長嚴德發今日在空軍司令熊上將、副總長李廷盛中將等人陪同下，抵達花蓮空軍五聯隊「搜救應變中心」，指導「1117專案」搜救任務，聽取專案搜救報告，同時也代表三軍統帥蔡英文總統，慰勉大家投入救援的辛勞與努力。
嚴德發要求相關單位，在後續第二階段仍應發揮「三軍一體」，整合軍民及政府所有的力量與方法，採取聲納、聽音器，掌握標定位置，且啟用水下攝影機等作爲，確認為目標物件後，因應天候狀況，加速打撈作業時程，儘速尋獲失聯的飛官與戰機機體，據以探究整體事因，還原事故真相。
另一方面，嚴德發在視導搜救應變中心後，心繫國軍袍澤眷屬，因此隨即轉往慰問失聯飛官蔣上校夫人，轉達蔡總統的關懷、慰問之意，嚴德發除指示單位善盡照顧之責，更肯定蔣隊長夫人是空軍非常優秀的眷屬，強忍著個人傷痛，以隊長夫人的身分職責，以國家為念，仍然對其他隊員加油打氣，激勵士氣，不僅堅強，更是所有戰鬥機飛行員眷屬的代表，令人感到敬佩。