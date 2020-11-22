國民黨聲援秋鬥反萊豬大遊行 「馬朱吳」三前主席全到齊
國民黨聲援秋鬥反萊豬大遊行 「馬朱吳」三前主席全到齊
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-11-22 17:14:18
響應秋鬥反萊豬遊行，國民黨也號召全台支持者，在今天（22日）中午身穿黑衣走上街頭，與秋鬥遊行隊伍一同從總統府前往民進黨中央抗議。而除了黨主席江啟臣外，國民黨前三任黨主席吳敦義、朱立倫、馬英九等人，也都到場與會，除了在遊行前發表演說外，更與遊行隊伍走在一起，先從中正紀念堂走至凱達格蘭大道，在遊行至位在北平東路的民進黨中央黨部。
國民黨前主席吳敦義在致詞時表示，針對含有萊克多巴胺的美豬進口一事，要求總統蔡英文一定要按照「三管五卡」的方式管理，「要保有良心，用高規格尊重國會，確保我們的安全，並完全依照國會審議確保食安。」吳敦義說，「自己有工作經驗，在2009年接受時任總統馬英九邀請擔任行政院長後，就注意到有關牛肉豬肉問題，頭一個就是尊重國會，經過立院審查才可以」。新北市前市長、國民黨前主席朱立倫則表示，為了健康，絕對不能夠讓民眾的食安受到影響。「民進黨政府前面說的、後面做的完全相反，欺騙民眾。」朱立倫說，「美豬從2005年前總統陳水扁執政、前總統馬英九，到今天都已經進來台灣，只是每一位總統、每一個政府都禁用瘦肉精和萊克多巴胺」。朱立倫強調，從未反對美豬，是反對傷害健康的萊豬，「請所有好朋友，不管是國民黨、民進黨、民眾黨或無黨籍，為了健康共同反對傷害健康的萊豬。」朱立倫說，「也歡迎今天現場所有議員、立委、縣市長，等一下在國民黨以及各界人士領導之下，共同反對萊豬，不要讓萊豬傷害健康」。