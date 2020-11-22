影／彰美獅子會「騎」聚　暢遊風之鄉

關懷新住民家庭二代子女學習與成長，行銷線西在地產業，彰美獅子會、中華民國體育發展協會，今（22）日於線西優格餅乾學院舉2020愛上線西追風趣親子小旅行活動，有百台腳踏車親子共同參與，活動路線延途經過線西鄉內，讓全國各地參與本次活動的好友都能探索風之鄉線西之美。

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▲百台腳踏車親子共同參與，活動路線延途經過線西鄉內，讓全國各地的好友都能探索風之鄉線西之美。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.22）

× ▲百台腳踏車親子共同參與，活動路線延途經過線西鄉內，讓全國各地的好友都能探索風之鄉線西之美。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.22）

彰美獅子會前會長鄭敬議表示，線西有彰化縣唯一的文化景觀蛤蜊兵營及豐富的文化資源，而台灣優格餅乾學院更是甫獲經濟部評定優良標竿觀光工廠，希望透過活動讓大家實地走訪，認識在地生活特色與傳統文化，探索當地獨特的鄉土、人文藝術風貌。

中華民國體育發展協會理事長施敏良提到，愛上線西追風趣親子小旅行吸引來自全國各地百位愛好自行車運動的車友們共襄盛「騎」，暢遊田園風光，健康、樂活是協會一直在努力的目標，呼籲大家要多運動，也歡迎鄉親多在彰化走動。而本次活動協會也表揚9位線西鄉優秀的體育學童並致贈獎學金，鼓勵小選手們學術並進，透過學習培養靈活思辨的能力

▲彰美獅子會也捐贈3萬元作為風之鄉公益文化慈善協會線西愛心待用餐使用。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.22）

× ▲彰美獅子會也捐贈3萬元作為風之鄉公益文化慈善協會線西愛心待用餐使用。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.22）

彰化縣政府社會處長王蘭心強調，根據內政部移民署統計，新住民及其子女目前在台灣已超過85萬人口，其中婚姻移民約53萬人，新住民已為社會上的第五大族群，而彰化縣新住民人口為2萬3,610人，居全國第七，顯示彰化對於新住民的歡迎，更期盼能展現新風情的多元與活力。

台灣優格董事長吳睿麒說到，台灣優格餅乾學院是台灣唯一餅乾知識館，彷彿來到哈利波特魔法世界，以魔法元素為主題的餅乾觀光工廠，在貓頭鷹校長的帶領下，搭上小火車，接受魔法餅乾畢業烤。

▲線西鄉長蘇韋峻強調，線西是您最佳的選擇，可連結附近的景點到白色海豚屋，接著往塭仔漁到鹿港地區走走，很適合大朋友帶著小朋友一起來。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.22）

× ▲線西鄉長蘇韋峻強調，線西是您最佳的選擇，可連結附近的景點到白色海豚屋，接著往塭仔漁到鹿港地區走走，很適合大朋友帶著小朋友一起來。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.22）

線西鄉長蘇韋峻強調，走出戶外遠離3C親子共遊，線西是您最佳的選擇，除了優格餅乾學院，可連結附近的景點到白色海豚屋，接著往塭仔漁到鹿港地區走走，很適合大朋友帶著小朋友一起來，希望藉此帶動線西及周邊的觀光產業。