喬治亞洲手工驗票認拜登勝選 川普團隊不甘：再驗一次！
喬治亞洲手工驗票認拜登勝選 川普團隊不甘：再驗一次！
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-11-22 17:48:51
關鍵戰場州之一的喬治亞州（ Georgia ）日前剛完成人工計票，並在當地時間 20 日下午州務卿辦公室發表聲明，承認 11 月 3 日的總統選舉由民主黨候選人拜登（ Joe Biden ）勝出。但由於川普與拜登的得票率差距仍在 0.5% 範圍內，川普陣營再次提出驗票要求，喬治亞州預期也將依規定重新驗票，但州政府認為，重新驗票改變結果的可能性不高。
《 CNN 》報導，喬治亞州州務卿拉芬斯珀格（ Brad Raffensperger ）週五（ 20 ）發表聲明，拜登以 1 萬 2670 票、0.2% 的些微差距領先川普。由於 2 位候選人差距仍小於 0.5% ，總統（川普）仍然可以在結果出爐後，要求提出要求重新計票，新一輪的計票將透過掃描選票進行。喬治亞州已經開始第二輪驗票，預計第二輪的程序將會比人工驗票更加嚴格，將會透過機器重新掃描。根據該州法律規定，川普競選陣營自 20 日以來，有 2 個工作日申請再次驗票，不像威斯康辛州必須先繳納 790 萬美元，在喬治亞州計票過程所需的花費將由稅金資助。
川普陣營發表聲明指，團隊在喬治亞州提出新的請願書，希望確保每張選票都根據該州法律、美國憲法合法計算，川普總統以及其團隊都堅持要再次計票，其中必須包括投票者簽名核對以及其他重要保障措施。但簽名核對的工程浩大，喬治亞州州長肯普（ Brian Kemp ）透露，州務卿拉芬斯珀格擔憂，對上百萬張郵寄選票進行簽名核對，將會耗費許多人力時間。報導指出，喬治亞州州務卿尚未回應驗票相關事宜，但該州選舉官員斯特林（ Gabe Sterling ）先前呼籲，驗票結果不會有太大的改變。選舉專家迪亞茲（ Jonathan Diaz ）認為，選戰已經正式結束，川普陣營的舉動只是在拖延時間，這樣做不會有任何實質的意義。