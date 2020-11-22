雲林咖啡半馬賽鳴槍開跑　選手之夜炒熱到最高點

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配合台灣咖啡節系列活動的雲林咖啡半程馬拉松，今年進入第二屆，不僅在全台第二長的78快速道路上進行，也是全台唯一「咖啡、路跑」的特色賽事，賽道不但能夠穿梭在著名的綠色隧道，兩旁種植著有五十多年歷史的芒果樹中，沿途更有多種特色補給站提供當地美食、咖啡如「咖啡粉圓」、「斗六大饅頭」、「昕素食滷味」等，就是要讓跑者「開心吃喝到捨不得完賽」，會後更有咖啡市集與跑友一同嗨翻綠色隧道。
雲林咖啡半程馬拉松的「選手之夜」，21日（六）晚上結合2020台灣咖啡節在華山國小舉辦，搭配時下最夯的「野營咖啡市集」，也將選手之夜移至戶外搭配星空浪漫美景，享受美酒佳餚，搭配野餐音樂會熱鬧開場，更安排了在晚宴期間有Live Band 現場演出，把整場氣氛炒到最高點。
第二屆「雲林咖啡半程馬拉松」22日清晨在古坑綠隧熱鬧登場，分為三組，分別為半程馬拉松21公里、健跑組10公里、休閒組3公里等三組項，21公里以及10公里的路線均跑上最受跑者矚目的「78快速道路」，許多外縣市民眾、外國朋友不遠千里前來、運動名模宋城希及極地探險家台灣超馬選手-林義傑，也現身其中一同在賽道上奔馳；由雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞、縣政總顧問張清良、古坑鄉長沈勝騰、文化觀光處長陳璧君、新聞處長廖淑玲及教育處長邱孝文、超馬好手林義傑、運動名模宋城希等人鳴槍引領下自古坑綠色隧道開跑。
縣長張麗善表示，2020雲林咖啡半程馬拉松，不僅為110全中運暖身預備，今年也邁入第二年，馬拉松賽事11月22日開跑，今年有來自中外男女選手共3000位參賽，年年選手參賽都非常踴躍，精彩可期。沿著古坑綠色隧道、上78快速道路將會在賽事路段，全程做好交通管制，讓活動圓滿順利。