厚外套準備！下周低溫下探17度 一張圖看懂天氣變化
厚外套準備！下周低溫下探17度 一張圖看懂天氣變化
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-11-22 18:54:46｜update2020-11-22 18:54:49
氣象局表示，未來一週將有兩波東北風影響，同時也會對北部地區帶來降雨，尤其週末那一波降溫預計是全台有感，建議可以準備保暖衣物，適時更換穿著。
氣象局表示，第一波東北風今（ 22 ）日晚間影響台灣天氣，桃園以北及東半部將轉為有短暫雨的天氣，尤其週一、週二在東半部地區更可能有局部大雨發生的機率；新竹以南地區位處背風面，仍舊維持晴到多雲的天氣，但沿海地區要留意強烈陣風。溫度則呈現北涼南暖的情形，北部要留意有 20 度左右的低溫，中南部則是留意日夜溫差大。氣象局指出，週三、週四天氣略回暖，僅東半部偶雨，這兩天也將是這週天氣最暖、最穩定的時候，只有東半部仍然雲多、有間歇性的雨勢，其他地區大致為多雲到晴。氣象局說，北風在週五又將逐漸增強，天氣上北部及東半部再轉陰雨，中南部則維持多雲到晴，但沿海的北風也增強。北部及宜蘭白天的氣溫將分別由週五的 26 、 23 度下滑到週日的 22 、 20 度左右，週日的低溫甚至只有 17 度，其他地區週日地溫也將下滑至 17 至 20 度左右。