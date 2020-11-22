影／抗議航空城徵收不公　千人市府怒喊：還我一個家！

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住在大園區竹圍里的高小姐表示，她30年前買的2樓透天厝被列入徵收範圍，地坪月22坪，當時買屋連裝璜花了4百多萬，但現在政府提出的建物拆遷補償費、獎勵金加總起來只有190萬，就算加上搬遷費也只有308萬，政府賣的安置住宅卻要價6、7百萬，「政府說建設成本每坪要11、12萬萬，但給我的補償費每坪連8萬都不到，我要怎麼重建家園？」她提到，政府說不會讓他們負債、不會讓他們無家可歸，但今天來抗議的這些拆遷戶所面臨的現實問題就是無家可歸，「這不是個案，而是通案，政府應該還我們一個家，我們不要錢，你把房子蓋還給我們就好。」
公民監督聯盟陣線發言人游春音表示，長期以來他們的訴求並未獲正確回應，雖然市府提出十大優惠，但對徵收戶沒有實質幫助，她痛批，「我們是民主時代，政府要開發、建設，沒有人擋，但為何能用這種比專制國家更專制的方式去強徵人民的土地？」
游春音說，抗議民眾不是反徵收，大家要的只是一個家，如果今天大家補償金都夠重建家園，沒有一個人願意上街頭，「這麼簡單的道理，為何要弄一些手段讓人民如此不安？這麼簡單的道理，需要人民上街頭抗爭嗎？」
市府新聞處長詹賀舜回應，市府一直以居住正義、維護居民權益為價值，並提出十大優惠加碼補償方案，讓居民獲得最好的照顧。但很遺憾還有少數人刻意模糊抹黑，認為十大優惠方案是假的。
詹賀舜表示，部分居民的訊息顯然不足，或是接受到的是假訊息，居住權益的保障，本來就是航空城計畫的出發點，市長鄭文燦指示市府團隊把原來已經通過的拆遷要點修改，提出十大優惠加碼補償方案，補償金從432億元，再增加236億元，拆遷補償金合計提高55％，比過去舊制好，也比新北市最新制度高。
詹賀舜指出，目前航空城區段徵收配地，從11月9日開始，登記非常順利，95％以上的地主都表達了參與航空城配地的方案，目前十大優惠加碼方案推出後，少數人刻意模糊抹黑，甚至說十大優惠都是假的，令人遺憾，不過，航空城服務中心仍會採取一對一、面對面方式，在明年一月以前完成複估。