影／抗議航空城徵收不公　千人市府怒喊：還我一個家！

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影／抗議航空城徵收不公　千人市府怒喊：還我一個家！

記者李春台/桃園報導

calendar_today2020-11-22 19:16:28

民眾抗議航空城徵收不公
▲桃園市公民監督聯盟陣線今天率領上千名航空城計劃範圍內的徵收戶，聚集市府廣場高舉白部條及標語抗議航空城徵收不公，控訴市府知法犯法。（圖／記者李春台攝, 2020.11.22）
桃園市公民監督聯盟陣線今(22)率領上千名航空城計劃範圍內的徵收戶，聚集市府廣場高舉白部條及標語抗議航空城徵收不公，控訴市府知法犯法，提出的十大優惠根本是史上最大騙局，補償金過低，當地民眾搬遷租屋買房還得負債，高喊「我不要負債」、「還我一個家」。
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▲抗議民眾表示，這不是個案，而是通案，政府應該還我們一個家，我們不要錢，你把房子蓋還給我們就好。（圖／記者李春台攝,
▲抗議民眾表示，這不是個案，而是通案，政府應該還我們一個家，我們不要錢，你把房子蓋還給我們就好。（圖／記者李春台攝, 2020.11.22）
住在大園區竹圍里的高小姐表示，她30年前買的2樓透天厝被列入徵收範圍，地坪月22坪，當時買屋連裝璜花了4百多萬，但現在政府提出的建物拆遷補償費、獎勵金加總起來只有190萬，就算加上搬遷費也只有308萬，政府賣的安置住宅卻要價6、7百萬，「政府說建設成本每坪要11、12萬萬，但給我的補償費每坪連8萬都不到，我要怎麼重建家園？」她提到，政府說不會讓他們負債、不會讓他們無家可歸，但今天來抗議的這些拆遷戶所面臨的現實問題就是無家可歸，「這不是個案，而是通案，政府應該還我們一個家，我們不要錢，你把房子蓋還給我們就好。」
▲游春音說，抗議民眾不是反徵收，大家要的只是一個家，如果今天大家補償金都夠重建家園，沒有一個人願意上街頭。（圖／記者李春台攝,
▲游春音說，抗議民眾不是反徵收，大家要的只是一個家，如果今天大家補償金都夠重建家園，沒有一個人願意上街頭。（圖／記者李春台攝, 2020.11.22）
公民監督聯盟陣線發言人游春音表示，長期以來他們的訴求並未獲正確回應，雖然市府提出十大優惠，但對徵收戶沒有實質幫助，她痛批，「我們是民主時代，政府要開發、建設，沒有人擋，但為何能用這種比專制國家更專制的方式去強徵人民的土地？」

游春音說，抗議民眾不是反徵收，大家要的只是一個家，如果今天大家補償金都夠重建家園，沒有一個人願意上街頭，「這麼簡單的道理，為何要弄一些手段讓人民如此不安？這麼簡單的道理，需要人民上街頭抗爭嗎？」

▲抗議民眾控訴市府知法犯法，提出的十大優惠根本是史上最大騙局，補償金過低，當地民眾搬遷租屋買房還得負債。（圖／記者李春台攝,
▲抗議民眾控訴市府知法犯法，提出的十大優惠根本是史上最大騙局，補償金過低，當地民眾搬遷租屋買房還得負債。（圖／記者李春台攝, 2020.11.22）
市府新聞處長詹賀舜回應，市府一直以居住正義、維護居民權益為價值，並提出十大優惠加碼補償方案，讓居民獲得最好的照顧。但很遺憾還有少數人刻意模糊抹黑，認為十大優惠方案是假的。

詹賀舜表示，部分居民的訊息顯然不足，或是接受到的是假訊息，居住權益的保障，本來就是航空城計畫的出發點，市長鄭文燦指示市府團隊把原來已經通過的拆遷要點修改，提出十大優惠加碼補償方案，補償金從432億元，再增加236億元，拆遷補償金合計提高55％，比過去舊制好，也比新北市最新制度高。

詹賀舜指出，目前航空城區段徵收配地，從11月9日開始，登記非常順利，95％以上的地主都表達了參與航空城配地的方案，目前十大優惠加碼方案推出後，少數人刻意模糊抹黑，甚至說十大優惠都是假的，令人遺憾，不過，航空城服務中心仍會採取一對一、面對面方式，在明年一月以前完成複估。
 
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