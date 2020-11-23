肯尼NOW星球／黑人真情告白！談張宗憲事件　自爆黑歷史

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肯尼NOW星球／黑人真情告白！談張宗憲事件　自爆黑歷史

記者黃建霖/綜合報導

calendar_today2020-11-23 19:30:00｜update2020-11-23 19:35:05

NOWnews最新籃球節目來了！從11月中開始，「肯尼NOW星球」將由新竹攻城獅總經理「Kenny哥」高景炎主持，前兩集都將邀請P.League+執行長陳建州前來分享
▲NOWnews最新籃球節目來了！從11月中開始，「肯尼NOW星球」將由新竹攻城獅總經理「Kenny哥」高景炎主持，前兩集都將邀請P.League+執行長陳建州前來分享。（圖／NOWnews攝）
台灣本土新職籃「P.League+」昨天才打完兩場官辦熱身賽，趁著這波籃球熱的延燒，知名球評「Kenny哥」高景炎所主持的NOWnews籃球新節目「肯尼NOW星球」，今天也播出第二集，依舊是請聯盟執行長「黑人」陳建州陪大家聊球。
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上一集高景炎和陳建州已經聊了許多，但相談甚歡的兩人依然有許多「料」還沒爆出來，本集節目談到前兩次球團自辦的熱身賽幾乎都滿場，陳建州透露在新竹辦身賽時，還因為進場人數太多，所以造成竹北交流道回堵五公里，交通大隊的隊長都來關切，「真的很抱歉，我還請他吃餅乾！」。
陳建州也拿出已經公布過的數字，新竹體育館的熱身賽進場人數大約為1萬6千人，那2天4場比賽的影片點擊量也已經快要達到200萬，最高在線人數曾經來到20幾萬人，而最熱門的新竹攻城獅對富邦勇士那場比賽，單場就累積34萬人在線觀看。

「我們賣的不是一場比賽，而是兩天一夜的行程。」陳建州說他希望促進在地整個產業鏈的發展，未來聯盟2點半開始跳球到6點多全部活動結束時，新竹的攤商、計程車、飯店都能賺上一筆。

至於目前和SBL之間的狀態，他認為是「兄弟登山各自努力」，他先嘗試從死水裡投石、希望能激起漣漪，「雖然現在不能走在一起，但未來一定要。」而要用什麼形式和方向，可以再討論。

談到近期討論度最高的張宗憲回歸籃壇的問題，高景炎和陳建州很有共識的認為張宗憲是很努力的球員，不該趕盡殺絕。「沒有人是完美的，這很像官方說法，但每個人都需要有一個機會重新站起來。」華人社會沾到毒品的事，大眾觀感上很難以接受，但年輕人總會犯錯，應該用另一種角度去思考這件事。

而講到這個話題，陳建州也分享了一件不為人知的事情，就是他年少輕狂時也曾鑄下大錯，「我們當時打了一個便衣警察。」也歷歷在目的描繪著當時上少年法院的情景，爺爺留著淚向法官求情，讓他感觸很深。

至於最終判決如何，預知詳情的球迷可別忘了點開連結收聽本集節目。
 
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