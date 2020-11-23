衛報：中國籲澳洲停止反中　否則拒絕部長級對話

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中國使館官員告訴「澳洲衛報」，現在有賴澳洲政府決定是否要「阻止雙邊關係衰退」，營造更好的對話氛圍。
這名不願具名的官員表示：「你當然可以說一個巴掌拍不響，但你知道，這個問題完全是澳方製造的。」他表示：「我們認為核心在於要拋棄冷戰思維，應該視中國為機會，而不是威脅。」
一位不具名的中國官員日前接受澳洲媒體專訪，並提供一份中國駐澳洲大使館檔案，提到14項澳洲引起中國不滿的「反中」行為，包括禁止華為參與澳洲5G網路建設、阻止10宗中資基礎建設和農牧業投資案等。
澳洲總理莫里森（Scott Morrison）和他的官員多次表示，澳洲致力推動與中國「成熟、理性對話」，認為現在的主動權在中國，並稱澳洲不會以價值觀或主權來與中方「交易」。
澳洲貿易部長伯明罕（Simon Birmingham）數個月以來持續抱怨未能與中方官員聯繫，討論澳洲貨品出口相關措施。
根據分析，澳洲貨品無法出口至中國，首當其衝受到影響的為大麥、牛肉、棉花、煤與紅酒產業，每年出口產值約達190億澳幣（約新台幣3885億元）。
澳洲今年4月倡議獨立調查2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，被中國解讀為有意針對，隨後凍結與澳洲的部長級對話。
澳洲貿易部長伯明罕與澳洲財長佛萊登柏格（JoshFrydenberg）這週重申，重啟對話才是解決歧見的最好方式。
儘管中澳停止部長級對話，但官員層級的交流並未暫停。中國駐坎培拉的官員定期與澳洲外交貿易部對話，澳洲駐北京外交官也持續與中國外交部交流。不過，中國堅持除非澳洲營造出好的對話環境，將不會有部長或領導層級對話。（編輯：高照芬）1091122