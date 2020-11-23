國民黨稱「台灣人的命也是命」林靜儀轟：荒謬、不知廉恥
國民黨稱「台灣人的命也是命」林靜儀轟：荒謬、不知廉恥
新頭殼newtalk
calendar_today2020-11-23 08:00:00
一年一度的秋鬥遊行，國民黨包括馬英九、朱立倫、江啟臣都親自到場參與，高舉各項標語「反萊豬」，其中有國民黨立委高舉寫著「台灣人的命也是命」布條，抗議美豬進口，引來前民進黨籍立委、婦產科醫師林靜儀怒轟「荒謬」、「什麼叫做不知廉恥，就是中國國民黨！」。
針對國民黨立委高舉「台灣人的命也是命」布條一事，林靜儀今日在臉書發文直言「超怒」、「只有更荒謬，沒有最荒謬」。林靜儀表示國民黨不願面對昔日草菅人命的歷史，如今卻打著台灣人的命也是命」的口號大作文章，林靜儀更怒嗆「麻煩中國國民黨去 228紀念館，還有國家人權園區白色恐怖景美紀念園區、六張犁亂葬崗、促轉會」，把布條舉給當年白色恐怖被屠殺的台灣人們看。林靜儀也貼出二二八事件紀念會「二二八消失的台灣菁英」專輯，要國民黨自己一個一個看看，並質問國民黨「所以你們現在願意對台灣白色恐怖鎮壓所關押、屠殺的台灣人道歉了嗎？」，另外也貼出過去蔣中正裁示槍決的歷史文件，表示「你們委員長有把台灣人的命當作命嗎？台灣人給你們這樣羞辱好玩的？幫不熟上面這張照片的朋友補充：最左邊那句是『應即槍決可也。中正』。」
林靜儀的貼文也引來網友留言批評「國民黨舉這個標語真的諷刺」、「缺乏轉型正義的臺灣，讓政黨加害者集體在民主社會中無法無天⋯⋯」。
新聞來源為Newtalk 新頭殼