快訊／F-16隊長失聯6日！傳同隊機工長「寢室輕生」身亡
快訊／F-16隊長失聯6日！傳同隊機工長「寢室輕生」身亡
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-22 23:15:46｜update2020-11-22 23:38:49
本月17日晚間一架F-16戰機在花蓮外海失聯，駕駛員為空軍花蓮基地第26作戰隊上校隊長蔣正志，空軍司令部18日在記者會上曾公布無線電通聯紀錄，但至今仍未有獲救消息，軍方與海巡署仍全力搜救。而今（22）日又傳出26作戰隊一名機工長在營內寢室輕生消息。
有消息傳出與失聯駕駛蔣正志同於第26作戰隊上的機工長於營內寢室輕生，目前軍方擔心國軍士氣受打擊，已派出心輔員進駐機場進行心理輔導，但軍方回應與上校隊長蔣正志失事並無關聯。針對該名軍工長營內輕生事件，軍方則表示相關原因目前尚待進一步調查。（編輯：楊智傑）
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