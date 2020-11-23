NOW早報／F-16隊長人機未搜獲！再傳同隊機工長輕生身亡

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NOW早報／F-16隊長人機未搜獲！再傳同隊機工長輕生身亡

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-23 06:01:35

▲花蓮基地F-16戰機失聯，空軍派出UH-60M黑鷹直升機搜尋失聯飛官。
▲花蓮基地F-16戰機失聯，空軍派出UH-60M黑鷹直升機搜尋失聯飛官。（圖／記者葉政勳攝.2020.11.18）
F-16隊長失聯6日！傳同隊機工長「寢室輕生」身亡
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本月17日晚間一架F-16戰機在花蓮外海失聯，駕駛員為空軍花蓮基地第26作戰隊上校隊長蔣正志，空軍司令部18日在記者會上曾公布無線電通聯紀錄，但至今仍未有獲救消息，軍方與海巡署仍全力搜救。而昨（22）日又傳出26作戰隊一名機工長在營內寢室輕生消息。
有消息傳出與失聯駕駛蔣正志同於第26作戰隊上的機工長於營內寢室輕生，目前軍方擔心國軍士氣受打擊，已派出心輔員進駐機場進行心理輔導，但軍方回應與上校隊長蔣正志失事並無關聯。

▲空軍第五聯隊26作戰隊長蔣正志上校駕駛F-16戰機在花蓮外海墜海，空軍持續派出黑鷹直升機在花蓮外海進行搜救任務。（圖／記者葉政勳攝
▲空軍第五聯隊26作戰隊長蔣正志上校駕駛F-16戰機在花蓮外海墜海，空軍持續派出黑鷹直升機在花蓮外海進行搜救任務。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.11.19）
今日天氣／東北季風再影響！北部、東北部陰雨綿綿

今（23）日又是一週的開始，東北季風在今天及明天會持續影響台灣，迎風面北部、東半部陰雨綿綿，其中在宜蘭到花蓮的部分地區有可能出現較大累積雨量，北台灣溫度偏涼，高溫會降到23至24度，夜晚清晨低溫在20度上下，中南部天氣不受影響，維持多雲到晴，白天高溫仍有27至29度，夜晚清晨低溫在21至23度左右，日夜溫度變化較大。

▲受東北季風影響，北部、東北部這兩天陰雨綿綿。（示意圖／NOWnews資料照）
▲受東北季風影響，北部、東北部這兩天陰雨綿綿。（示意圖／NOWnews資料照）
秋鬥集結5萬人上街頭抗議！總統府：尊重人民集會自由

多個民間團體在昨（22）日舉行秋鬥大遊行，國民黨也加入聲援隊伍，高喊「反萊豬、反雙標、反黨國」三訴求，5萬民眾上街頭，在民進黨中央門前貼上「毒」字表達不滿。對此，總統府晚間表示，我們尊重人民集會遊行的自由，對於相關團體的訴求，執政團隊會謙卑傾聽，也會與人民持續溝通，廣納有建設性的建議，讓政府各項施政做得更好。

▲秋鬥遊行於22日傍晚結束，據主辦單位表示約莫有5萬民眾到場聲援，而民進黨則是在傍晚回應，願盡最大努力促成朝野理性對話。（圖／記者林柏年攝）
▲秋鬥遊行於22日傍晚結束，據主辦單位表示約莫有5萬民眾到場聲援，而民進黨則是在傍晚回應，願盡最大努力促成朝野理性對話。（圖／記者林柏年攝）
爽換i12 Pro！男「手指痛爆」求助　網曝解決法：超有效

蘋果今年推出全新iPhone12機款，一共分為四種機型，包含iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 mini以及iPhone 12 Pro Max，開賣後至今，許多果粉們也都陸續拿到了新手機，不過也有一名男網友發文，表示近日剛換了iPhone 12 Pro，但用不到5分鐘手指就直接變形，讓他直喊「真的會痛」，貼文一出，不少網友紛紛留言。

原PO提到，但是他用了新手機不到五分鐘，手就變成像圖片那樣，可以明顯地看見有個痕跡，他也表示「真的是會痛的那種，但前一支手機完全不會，不知道是殼的問題還是手機外型的問題，請問有人也會這樣嗎？你們都怎麼解決」。

有網友分享解決方法，「我都是左手拿，右手輔助打字，這樣就不會壓到孔」、「要不要用氣囊支架阿，用氣囊支架手機即便稍微重一點，但會比不用來的省力跟舒適很多，我用了整個回不去，而且單手也能舒適用」。

▲原PO發出兩張小拇指被新手機壓得變形的照片。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO發出兩張小拇指被新手機壓得變形的照片。（圖／翻攝自《Dcard》）
米砂扮「成人禰豆子」大走光　丟一問題：幾百萬人咬過？

日本動漫《鬼滅之刃》魅力席捲全台，其中「禰豆子」可愛又帶殺氣，反差萌形象成為Cosplay玩家必定扮演的角色，網紅米砂（Misa）近來也跟風挑戰「成人版本」，大尺度讓網友看得臉紅心跳。

米砂分享數張扮成禰豆子的照片，咬著竹筒的她，一雙水汪汪大眼配上無辜表情，萌度加倍，不過視線往下探，她左手撩起和服下擺，露出白色內褲，另幾張更擺出開腿姿勢，煽情畫面引人遐想。

▲米砂Cos「禰豆子」，尺度頗大。（圖／米砂IG）
▲米砂Cos「禰豆子」，尺度頗大。（圖／米砂IG）
閨蜜借電腦忘登出！隔天一跳通知　女大生好奇點開秒心碎

一名網友於《Dcard》上發文，表示前陣子她和2位閨蜜決定一起出遊，但當時兩人以有事和家庭旅遊婉拒，出遊計畫也就泡湯，不過近期其中一名好友近期向她借電腦，原PO卻意外得知真相！

她透露，隔天準備使用電腦時，旁邊訊息欄突然跳出好友的Email通知，一點開發現閨蜜們私下訂房準備出去玩，原PO甚至在對方的LINE對話紀錄上發現寫著「好險沒有找XXX」，甚至不滿原PO太喜歡戶外行程、愛抱怨上班。這就讓原PO心碎直呼「看完的當下我只覺得很難過，這是背叛嗎?我不知道？這足以讓友情破碎嗎？我也不知道？」

貼文一曝光後，也引來許多網友紛紛安慰，「沒事，藉由這次讓你看清也是不錯」、「誰都不想當被遺忘的那個」、「三人行必有人落單」、「三個人煎熬不如一個人的灑脫，拍拍加油」、「我覺得這種朋友就不要了吧，在你真的需要他們的時候搞不好他們還會裝死」。（編輯：張嘉哲）
▲有女網友指出，自己和2位閨蜜相當要好，但某天其中一名好友借用她的電腦，她才意外得知友情的真相。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲有女網友指出，自己和2位閨蜜相當要好，但某天其中一名好友借用她的電腦，她才意外得知友情的真相。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
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