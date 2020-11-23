NOW早報／F-16隊長人機未搜獲！再傳同隊機工長輕生身亡

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有消息傳出與失聯駕駛蔣正志同於第26作戰隊上的機工長於營內寢室輕生，目前軍方擔心國軍士氣受打擊，已派出心輔員進駐機場進行心理輔導，但軍方回應與上校隊長蔣正志失事並無關聯。
今日天氣／東北季風再影響！北部、東北部陰雨綿綿
今（23）日又是一週的開始，東北季風在今天及明天會持續影響台灣，迎風面北部、東半部陰雨綿綿，其中在宜蘭到花蓮的部分地區有可能出現較大累積雨量，北台灣溫度偏涼，高溫會降到23至24度，夜晚清晨低溫在20度上下，中南部天氣不受影響，維持多雲到晴，白天高溫仍有27至29度，夜晚清晨低溫在21至23度左右，日夜溫度變化較大。
秋鬥集結5萬人上街頭抗議！總統府：尊重人民集會自由
多個民間團體在昨（22）日舉行秋鬥大遊行，國民黨也加入聲援隊伍，高喊「反萊豬、反雙標、反黨國」三訴求，5萬民眾上街頭，在民進黨中央門前貼上「毒」字表達不滿。對此，總統府晚間表示，我們尊重人民集會遊行的自由，對於相關團體的訴求，執政團隊會謙卑傾聽，也會與人民持續溝通，廣納有建設性的建議，讓政府各項施政做得更好。
爽換i12 Pro！男「手指痛爆」求助 網曝解決法：超有效
蘋果今年推出全新iPhone12機款，一共分為四種機型，包含iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 mini以及iPhone 12 Pro Max，開賣後至今，許多果粉們也都陸續拿到了新手機，不過也有一名男網友發文，表示近日剛換了iPhone 12 Pro，但用不到5分鐘手指就直接變形，讓他直喊「真的會痛」，貼文一出，不少網友紛紛留言。
原PO提到，但是他用了新手機不到五分鐘，手就變成像圖片那樣，可以明顯地看見有個痕跡，他也表示「真的是會痛的那種，但前一支手機完全不會，不知道是殼的問題還是手機外型的問題，請問有人也會這樣嗎？你們都怎麼解決」。
有網友分享解決方法，「我都是左手拿，右手輔助打字，這樣就不會壓到孔」、「要不要用氣囊支架阿，用氣囊支架手機即便稍微重一點，但會比不用來的省力跟舒適很多，我用了整個回不去，而且單手也能舒適用」。
米砂扮「成人禰豆子」大走光 丟一問題：幾百萬人咬過？
日本動漫《鬼滅之刃》魅力席捲全台，其中「禰豆子」可愛又帶殺氣，反差萌形象成為Cosplay玩家必定扮演的角色，網紅米砂（Misa）近來也跟風挑戰「成人版本」，大尺度讓網友看得臉紅心跳。
米砂分享數張扮成禰豆子的照片，咬著竹筒的她，一雙水汪汪大眼配上無辜表情，萌度加倍，不過視線往下探，她左手撩起和服下擺，露出白色內褲，另幾張更擺出開腿姿勢，煽情畫面引人遐想。
閨蜜借電腦忘登出！隔天一跳通知 女大生好奇點開秒心碎
一名網友於《Dcard》上發文，表示前陣子她和2位閨蜜決定一起出遊，但當時兩人以有事和家庭旅遊婉拒，出遊計畫也就泡湯，不過近期其中一名好友近期向她借電腦，原PO卻意外得知真相！
她透露，隔天準備使用電腦時，旁邊訊息欄突然跳出好友的Email通知，一點開發現閨蜜們私下訂房準備出去玩，原PO甚至在對方的LINE對話紀錄上發現寫著「好險沒有找XXX」，甚至不滿原PO太喜歡戶外行程、愛抱怨上班。這就讓原PO心碎直呼「看完的當下我只覺得很難過，這是背叛嗎?我不知道？這足以讓友情破碎嗎？我也不知道？」
貼文一曝光後，也引來許多網友紛紛安慰，「沒事，藉由這次讓你看清也是不錯」、「誰都不想當被遺忘的那個」、「三人行必有人落單」、「三個人煎熬不如一個人的灑脫，拍拍加油」、「我覺得這種朋友就不要了吧，在你真的需要他們的時候搞不好他們還會裝死」。（編輯：張嘉哲）