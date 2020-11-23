遲遲未祝賀拜登 普丁：待官方點票依法確定 沒別的意圖
遲遲未祝賀拜登 普丁：待官方點票依法確定 沒別的意圖
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-23 06:18:16
美國眾多主流媒體日前已根據各州初步開票結果，宣布由民主黨候選人拜登（ Joe Biden ）獲得勝利，將於明年 1 月入主白宮，多國領導人陸續致電恭賀，但也有人至今未有正式動作。俄羅斯總統普丁（ Vladimir Putin ）表示，自己尚未恭賀拜登不是因為有什麼別的動機或用心，純粹是因為參選雙方還有法律爭端，尚待官方正式公布選舉結果。
根據《彭博社》 22 日報導，普丁近日接受俄國媒體訪問時，重申已準備好與任何美國領導人合作，但仍未承認拜登當選，聲稱：「我們將與任何美國人民信任的對象合作，但要等該候選人獲得反對黨認可勝利，或是以合法方式確認結果。」這是自美國大選以來，普丁針對選舉發表評論最為詳盡的一次，身為少數尚未承認拜登當選的國家，俄羅斯的立場相當微妙；它曾遭美國情報機構指控介入 2016 年的選舉導致川普當選，加上相較於共和黨積極抗中，民主黨則將俄羅斯視為頭號威脅，所以俄方對拜登的態度也相對謹慎。
分析認為，克里姆林宮擔心，拜登政府上任後可能會加強制裁俄國，並在人權方面與其發生更多摩擦。
不過在訪問中，普丁也否認推遲對拜登恭賀的舉動是「別有用心」，亦不認為此舉會破壞美俄關係，因為「沒什麼可破壞的，美俄關係已經夠糟了。」
普丁並重申，他們都有經驗，知道該做什麼，也已準備好跟任何總統當選人合作，但目前最重要是等點票正式結束，以及美國國內的爭端平息，之後便會按政治傳統祝賀勝方。