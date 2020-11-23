美官員訪台保密到家！路透稱是海軍少將 五角大廈拒評論
美官員訪台保密到家！路透稱是海軍少將 五角大廈拒評論
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-23 07:04:32｜update2020-11-23 07:21:49
台灣多家媒體昨( 22 日)報導稱，載有美國海軍印太情報總指揮官斯圖達曼（ Michael William Studeman ）的「C-37A」私人商務機抵台，還一度傳出機上人物是 CIA 局長，但有關消息遭到台灣外交部否認。不過有外媒引述消息來源，聲稱來訪的就是史達曼。
根據《路透社》引述匿名消息人士，包括一位熟悉情況的台灣官員，指出負責監督美國在亞太地區軍事情報的兩星級海軍上將對台灣進行訪問，事前事後皆未經過宣布，雖然還不清楚史達曼的來訪是否被北京視為進一步挑釁，但若屬實，則可能是近年訪問台灣的美國最高級別軍官之一。報導並指出，美國國防部拒絕對此事發表評論，而台灣外交部則對美方官員來訪表示歡迎，但由於此行程並未公開，基於互信原則，沒有提供更多細節，在另一則聲明中也否認 CIA 局長吉娜·哈斯佩爾( Gina Haspel )來台的傳聞。
報導並提到，美國國防部前印太安全事務部助理部長的薛瑞福（ Randall Schriver ）表示，川普政府會定期秘密派一星海軍將官到台灣，就中國的軍事威脅進行密切的情報交流。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國權力專案主任葛來儀則聲稱，美國高階將領訪台並非無前例可循。
在該款專機抵達台灣的同一天，負責追蹤美軍動態的中國半官方機構「南海戰略態勢感知計畫」也聲稱，當天美軍在南海至巴士海峽共出動 7 架次軍機。是否巧合，尚待有關單位進一步證實與說明。