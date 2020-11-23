NBA／曾寫下落選秀的勵志故事　貝茲摩1年230萬加盟勇士

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NBA／曾寫下落選秀的勵志故事　貝茲摩1年230萬加盟勇士

記者黃建霖/綜合報導

calendar_today2020-11-23 08:24:38

Bazemore
▲勇士簽下Kent Bazemore。（圖／美聯社／達志影像）
當家射手Klay Thompson因傷幾乎確定新賽季報銷，金州勇士儘管薪資壓力相當巨大，也不得不在自由市場開啟後，進行探索補強的可能。根據《The Athletic》記者Shams Charania最新報導，他們已經和前鋒Kent Bazemore(貝茲摩)簽下一份1年230萬美元的合約，後者將回鍋前東家。
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Bazemore的NBA生涯就是在灣區展開，當時他在2012年投入選秀但落選，最終勇士給了他機會、開出一張部分保證合約，而Bazemore也證明自己的確可以在聯盟佔有一席之地，成功進入到輪換名單。
離開勇士後，Bazemore短暫的待過湖人，接著在老鷹找到了自己的新定位，在彼時團隊球風濃厚的亞特蘭大，他打出了生涯顛峰，並且獲得球團開出的4年7000萬美元的合約，寫下了落選秀傳奇。

如今，Bazemore回到了夢開始的起點，他也一直都很感謝勇士這支當初給他機會的球隊。上一個賽季，Bazemore總共為國王和拓荒者打了68場比賽，場均8.8分、4.3籃板、1.4助攻。
Bazemore雖然不是能夠改變球隊體質的關鍵球員，但是他相當耐操，生涯出席率也高，應該能緩解勇士在鋒線上的一些壓力。不過他的外線命中率始終不夠穩定，這可能是之後球隊在使用上必須特別注意的部分。
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