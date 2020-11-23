7架美軍機現蹤台灣南方！美方抵台前 南海軍事成焦點
7架美軍機現蹤台灣南方！美方抵台前 南海軍事成焦點
新頭殼newtalk
calendar_today2020-11-23 10:37:43
美國政黨輪替在即，一架載有美國官員的灣流5型改造版「C-37A」行政專機昨（22）天傍晚約5點40分降落台北松山機場，格外引起關注。有消息稱機上官員為美國海軍印太情報總指揮官史達曼（Michael William Studeman）。此次來訪神秘且突然，而長期追蹤美軍動態的中國半官方機構在推特發文，指當天南海至巴士海峽一帶，有7架美軍軍機現蹤。
此次抵達台北松山機場的「C-37A」專機，與美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）訪台時專機型號相同。路透報導指出，消息人士透露，秘密訪台的美國官員就是負責監督美軍在印度太平洋地區軍事情報的海軍二星少將史達曼，而這些消息人士中包括一位熟悉情況的台灣官員。不過，外交部、國防部、美國在台協會（AIT）皆沒有證實，拒絕對此評論。而中國半官方性質丶北京大學「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）在推特Po文提到，該架美國專機抵台之前，美軍在南海、巴士海峽派出1架RC-135W電偵機、2架P-8海神式海上巡邏機、1架MQ-4C海神偵察機、1架CL-604挑戰者偵察機，以及2架空中加油機，共7架次。（USAF 1*RC-135W, USN 2*P-8A, 1*MQ-4C and Tenax 1*CL-604 & 2 tankers）
另外，根據《自由時報》報導，共機22日早上3度闖入我國西南空域防空識別區，分別在8時20分、9時02分、9時25分，飛行的高度4000公尺，我國空軍立刻廣播驅離。而當時美軍MQ-4C海神無人偵察機也被發現，從20日晚間一直到22日都在周邊出沒，通過巴士海峽後飛往南海。新聞來源為Newtalk 新頭殼