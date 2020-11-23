去年包圍警總涉非法集結！黃之鋒今出庭　臉書吐心聲

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黃之鋒在臉書上發文，說心情難免有點忐忑，感性上固然對於被囚有萬般不願，「但理性告訴我，對比起很多人，我絕對沒有抱怨的空間...相比起暴動以及與汽油彈有關案件，將面對數以年計的監禁刑期，未經批准集結這種頂多數以月計的案件，根本上是不值一提。」
黃之鋒認為，自己被指控的罪名相對輕微，不過因恰巧是公眾人物才獲國際高度關注，而且從國安法刊憲至今仍未被此法拘捕和起訴，某程度上已經算是一種奇蹟，但仍有更多不為人知或被忽略的「手足」，他們的處境讓黃之鋒一直於心有愧，覺得自己是苟且偷生，歲月雖不靜好，但有更勇敢的人背負了更大的重擔。
黃之鋒並坦言，自己對香港的政權從來就沒抱持信心，但對香港人仍有滿滿的信心， 5 年前的低谷香港人撐了過來，如今政權全面挑戰公民社會的韌性，也總會有辦法撐得過來，勉勵道：「哪怕我們有人疲憊，身旁也應有人補上列陣。在前仆後繼投入抗爭時候，我們的付出，總能鋪墊成凱旋歸來的道路。」
至於同樣要於 23 日上法院的周庭也在臉書發文，指自己明天有可能會當場入獄，「如果今次被判入獄，將是我人生第一次進入監牢，雖說已有心理準備，但還是有一點點害怕。不過，比起很多朋友們，我所承受的已經很少。一想到這點，便會努力讓自己勇敢面對。」
即使能平安度過 23 日的審訊，周庭指出，也還有下個月 2 日要就國安法到警署報到，難關接踵而來，只希望自己能繼續保持堅毅的心志面對。