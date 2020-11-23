去年包圍警總涉非法集結！黃之鋒今出庭　臉書吐心聲

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去年包圍警總涉非法集結！黃之鋒今出庭　臉書吐心聲

國際中心蔡姍伶/綜合報導

calendar_today2020-11-23 08:10:06

▲前香港眾志秘書長黃之鋒、副祕書長周庭等人， 23 日將再度出庭應訊，不排除入獄可能。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲前香港眾志秘書長黃之鋒、副祕書長周庭等人， 23 日將再度出庭應訊，不排除入獄可能。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
香港前眾志秘書長黃之鋒、前副秘書長周庭及前主席林朗彥，因涉嫌在去年 6 月 21 日參與包圍警察總部的活動，被控煽惑他人參與未經批准集結等罪，案件將在今天( 23 日）開庭續審。黃之鋒於前一天( 22 日)在臉書發文，決定承認所有控罪，坦言「若我們 3 人被囚，說實話亦不是很意外」，不排除即刻入獄的可能。
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綜合港媒報導，曾經入獄 3 次的黃之鋒，在第 3 次出獄不久即投入去年 6 月包圍香港警察總部的示威，背負多宗官司， 23 日將再度就著警察總部示威案上庭續審；有別於先前否認指控，這次 3 人將決定承認所有控罪。
黃之鋒在臉書上發文，說心情難免有點忐忑，感性上固然對於被囚有萬般不願，「但理性告訴我，對比起很多人，我絕對沒有抱怨的空間...相比起暴動以及與汽油彈有關案件，將面對數以年計的監禁刑期，未經批准集結這種頂多數以月計的案件，根本上是不值一提。」

▲出庭前一晚，黃之鋒於臉書上吐露心聲。（圖／翻攝自臉書）
▲出庭前一晚，黃之鋒於臉書上吐露心聲。（圖／翻攝自臉書）
黃之鋒認為，自己被指控的罪名相對輕微，不過因恰巧是公眾人物才獲國際高度關注，而且從國安法刊憲至今仍未被此法拘捕和起訴，某程度上已經算是一種奇蹟，但仍有更多不為人知或被忽略的「手足」，他們的處境讓黃之鋒一直於心有愧，覺得自己是苟且偷生，歲月雖不靜好，但有更勇敢的人背負了更大的重擔。

黃之鋒並坦言，自己對香港的政權從來就沒抱持信心，但對香港人仍有滿滿的信心， 5 年前的低谷香港人撐了過來，如今政權全面挑戰公民社會的韌性，也總會有辦法撐得過來，勉勵道：「哪怕我們有人疲憊，身旁也應有人補上列陣。在前仆後繼投入抗爭時候，我們的付出，總能鋪墊成凱旋歸來的道路。」

至於同樣要於 23 日上法院的周庭也在臉書發文，指自己明天有可能會當場入獄，「如果今次被判入獄，將是我人生第一次進入監牢，雖說已有心理準備，但還是有一點點害怕。不過，比起很多朋友們，我所承受的已經很少。一想到這點，便會努力讓自己勇敢面對。」

即使能平安度過 23 日的審訊，周庭指出，也還有下個月 2 日要就國安法到警署報到，難關接踵而來，只希望自己能繼續保持堅毅的心志面對。
▲周庭也於臉書上表示，比起很多朋友，自己承受的已經算少。（圖／翻攝自臉書）
▲周庭也於臉書上表示，比起很多朋友，自己承受的已經算少。（圖／翻攝自臉書）
 
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