NBA／「17梯」雄起！ Tatum和Mitchell都以5年1.95億續約
NBA／「17梯」雄起！ Tatum和Mitchell都以5年1.95億續約
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-11-23 08:23:40
雖然目前還不如LeBron James、Kevin Durant及Stephen Curry等人在聯盟中具有如此高的影響力，但2017年的新星們已經準備好全面崛起，其中最優秀的2人——Jayson Tatum和Donovan Mitchell，今日都傳出和球隊以5年1.95億美元頂薪價碼續約的消息。
2017年NBA選秀大會人才輩出，Tatum、Mitchell以及Bam Adebayo都已經是全明星球員，其中Tatum更是獲選進入過最佳陣容的肯定，已儼然是聯盟的一級球星。稍早爵士宣布和今年在季後賽化身「殺神」、打破多項系列賽得分紀錄的Mitchell續約，合約為5年1.95億美元，其中1.63億美元為保障金額，而若是他能在2020-21賽季入選NBA最佳陣容，那他的合約將轉為全額保障。
而之後塞爾提克也和Tatum達成共識，合約也大同小異，金額和合約年限、甚至連獲選最佳陣容的獎勵條件都和Mitchell相同，另外他還獲得最後一年的球員選項，屆時可以選擇是否跳出合約。Tatum上一季例行賽場均出賽34.3分鐘，可以得到23.4分、7籃板、3助攻、1.4抄截；而Mitchell則是場均出賽34.3分鐘，能砍下24分、4.4籃板、4.3助攻、1抄截。