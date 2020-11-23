酸秋鬥未必有5萬人 被嗆「無良七匹狼」陳時中尷尬回應
酸秋鬥未必有5萬人 被嗆「無良七匹狼」陳時中尷尬回應
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-11-23 10:15:55
日前政府無預警宣布，要開放含有瘦肉精萊克多巴胺的美豬進口，引發各界反彈聲浪，昨（22）日凱道上也舉行秋鬥遊行，不少抗議萊豬進口的民眾，都紛紛走上街頭。
面對秋鬥遊行，吸引5萬人參與，衛福部長陳時中今（23）天上午針對「國內COVID-19疫情控制及未來發展」等議題，到立法院備詢前也正面回應，他先酸：「（秋鬥遊行）人數不見得是5萬人」。陳時中提到，第一遊行人數不見得是5萬人，民眾上街抗議是多重議題表現，他認為不是光萊豬單一議題，就有這麽多人群起抗議，但民意的表現他認為都予以尊重。
陳時中也重申，大家要清楚知道，美牛不等於萊牛，萊牛不等於毒牛，美豬也不等於萊豬，萊豬也不等於毒豬，政府會在安全上做把關，至於大家購買行為，會標示清楚，陳時中認為，將對民眾的經濟行為予以尊重。至於有民眾痛批，陳時中與總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等人是「無良七匹狼」，陳時中尷尬回應：「各有批評啦，只要不要到人身攻擊的情況，我們都尊重」。