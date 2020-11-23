比美國還快！英國擬1週內批准輝瑞疫苗 下月初開始接種
比美國還快！英國擬1週內批准輝瑞疫苗 下月初開始接種
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-23 08:41:39｜update2020-11-23 08:48:53
美國新冠疫苗專案「神速行動」（ Operation Warp Speed ）計畫負責人施勞威（ Moncef Slaoui ） 22 日聲稱，將在獲得美國食品暨藥物管理局（ FDA ）批准後 24 小時內，就把疫苗運往接種地點，預計下月 11 或 12 日就能開始接種疫苗。不過有英媒報導稱，英國的藥物監管機構不排除在一週內批准輝瑞藥廠與德國 BioNTech 合作研發的疫苗應用，快的話也許下月 1 日就能開始施打。
綜合《太陽報》、《每日電訊報》等外媒報導，政府消息人士向當地媒體透露，在最佳情況下，有望於一週內做出疫苗應用的相關決定，這意味著英國國民保健署( NHS )可能在 12 月 1 日開始分配疫苗，醫生也被告知可準備施打作業；若消息屬實，英國將在疫苗批准與接種的事上搶先美國。英國衛生部長馬特·漢考克（ Matt Hancock ）已正式要求該國藥物與健康產品監管局（ MHRA ）就輝瑞疫苗進行檢查和評估，預計會在當地時間週一或週二獲得所有安全性和有效性數據。國民保健署並制定了疫苗施打計劃，希望明年 4 月前，英國每個成年人都能接種到新冠疫苗。
報導並指出，英國已向輝瑞公司訂購 4000 萬劑疫苗，其中 1000 萬劑將在今年年底前交付。至於同樣傳出捷報的牛津大學/ AZ 藥廠研發疫苗，第 2 期試驗已顯示防疫效果顯著，特別對抵抗力弱的老年人更具保護效果，第 3 期的試驗亦有望在數週內完成。除了輝瑞，英國政府也已訂購了 1 億劑牛津/ AZ 藥廠疫苗。
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