網球／連克世界前三好手　Medvedev首獲ATP年終賽冠軍

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網球／連克世界前三好手　Medvedev首獲ATP年終賽冠軍

記者黃建霖/綜合報導

calendar_today2020-11-23 08:42:08

Daniil Medvedev
▲Daniil Medvedev在ATP年終總決賽奪冠。（圖／美聯社／達志影像）
2020ATP年終總決賽落幕，最終俄羅斯網球名將Daniil Medvedev以4:6、7:6(7:2)、6:4逆轉擊敗了奧地利好手、新科美網冠軍Dominic Thiem，拿下生涯在此盃賽的首冠。
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身為近年新生代的代表人物之一，Medvedev從去年就展現了強大的接班態勢，本屆賽會小組賽他先擊敗了「球王」Novak Djokovic，之後又在四強戰將「蠻牛」Rafael Nadal給淘汰出局，氣勢正處巔峰。
決賽面對在今年拿下生涯首座大滿貫的Thiem，Medvedev雖然先丟掉第一盤，但再次靠著搶七扳平戰局，並最終在決勝盤把握住一個破發球局的優勢，以2:1擊敗對手。

而不容易的是，Medvedev這次在年終賽一路扳倒了世界排名前三的對手，為本賽會史上第一人，也為自己去年在年終賽荒腔走板的表現洗刷恥辱。
而對於Thiem來說就比較可惜了，去年他一樣也是殺進到決賽，但是不敵希臘新星「7784」Stefanos Tsitsipas，今年又輸給Medvedev，連兩年屈居亞軍。
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