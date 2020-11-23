進萊豬只簽MOU 前立委：蔡英文拿一套西裝換一條內褲
進萊豬只簽MOU 前立委：蔡英文拿一套西裝換一條內褲
記者吳承翰/綜合報導
calendar_today2020-11-23 09:20:05
國內為了進口含有萊克多巴胺的美豬議題吵了近三個月，部會官員在立法院報告、備詢時宣稱能為台灣換得國際地位、開啟經貿談判，但日前僅簽署MOU（備忘錄），前國民黨立委孫大千今（23）日發文諷刺總統蔡英文犧牲台灣人健康，只換來一紙保證未來五年空談的MOU，「拿一套西裝換回一條內褲」。
孫大千表示，蔡英文政府在拼命大內宣時，始終不敢說清楚MOU的幾個特點，包含MOU只是一份備忘錄，不具備任何強制的法律效力，對台灣沒有具體的保障。孫大千進一步問蔡英文，備忘錄大部分都是原則性宣示，對台美貿易關係進展能帶來什麼實際助益。
孫大千指出，現在已經有台美TIFA（貿易暨投資架構協定）再簽一個以國務院做對口的「台美經濟繁榮夥伴對話」，太疊床架屋。孫大千表示，沒有簽訂BTA（雙邊貿易協定）或FTA（自由貿易協定），讓台灣的產品可以得到美國市場關稅減免，有再多的對話都是枉然。繁榮的是美國，吃虧的是台灣，「蔡英文政府真的覺得台灣人民這麼好騙嗎」。