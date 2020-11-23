進萊豬只簽MOU　前立委：蔡英文拿一套西裝換一條內褲

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進萊豬只簽MOU　前立委：蔡英文拿一套西裝換一條內褲

記者吳承翰/綜合報導

calendar_today2020-11-23 09:20:05

台美經濟繁榮夥伴對話記者會
▲首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」結束，台美簽署MOU。前立委孫大千諷刺蔡英文拿台灣人的健康只換到一紙沒有法律強制力、有效期5年的MOU，是拿「一套西裝換一條內褲」。（圖／記者鄭宏斌攝，2020.11.21）
國內為了進口含有萊克多巴胺的美豬議題吵了近三個月，部會官員在立法院報告、備詢時宣稱能為台灣換得國際地位、開啟經貿談判，但日前僅簽署MOU（備忘錄），前國民黨立委孫大千今（23）日發文諷刺總統蔡英文犧牲台灣人健康，只換來一紙保證未來五年空談的MOU，「拿一套西裝換回一條內褲」。
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孫大千表示，蔡英文政府在拼命大內宣時，始終不敢說清楚MOU的幾個特點，包含MOU只是一份備忘錄，不具備任何強制的法律效力，對台灣沒有具體的保障。
孫大千進一步問蔡英文，備忘錄大部分都是原則性宣示，對台美貿易關係進展能帶來什麼實際助益。

孫大千指出，現在已經有台美TIFA（貿易暨投資架構協定）再簽一個以國務院做對口的「台美經濟繁榮夥伴對話」，太疊床架屋。
孫大千表示，沒有簽訂BTA（雙邊貿易協定）或FTA（自由貿易協定），讓台灣的產品可以得到美國市場關稅減免，有再多的對話都是枉然。繁榮的是美國，吃虧的是台灣，「蔡英文政府真的覺得台灣人民這麼好騙嗎」。
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