洗烘脫洗衣機用完很潮濕！他超崩潰　內行推「這款」才讚

隨著科技日新月異，家電產品越來越進步，有別於傳統洗衣機，目前市面上早已出現「洗烘脫一體」的洗衣機，一次搞定洗衣與烘衣。不過，近日有網友卻分享，自己用租屋處提供的洗烘脫洗衣機，整台機器從洗到烘的作業過程中，不僅聲音很吵，衣服洗烘脫完還很潮濕，讓他相當崩潰。對此，內行網友則推薦「這款」才好用。

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原PO在PTT女孩板表示，房東最近換了一台2萬多的9公斤洗烘脫洗衣機，規定只能放一半衣服，以前都一周洗一次，現在只能每天洗，但洗衣服時不僅聲音很吵，衣服洗烘脫完都很潮濕，且還要加烘2小時，這讓他不禁崩潰直呼，「以前對洗烘脫充滿憧憬，覺得不用曬衣很爽，現在不但沒乾，還沒地方曬，烘一、兩小時...」同時，原PO更好奇詢問「有用過洗烘脫的朋友，你們家的洗衣機作業完會覺得還是潮潮的嗎？」

對此，網友紛紛留言「不要是厚棉衣服的話，一小時就被暖烘烘的吧」、「衣服放太多了，放1~2公斤應該ok」、「衣服量要控制，每次烘完都有乾透，回不去了」、「烘完都縮水，還是除濕機好用」、「不能馬上拿出來喔，會反潮」、「濾網每次洗完衣服都要清，會比較容易乾，要不要試試看呢？」

▲網友在PTT討論洗烘脫洗衣機的實用性。（圖／翻攝自PTT）

另還有行家直指「烘要用瓦斯的才夠力，三合一的目前還沒看過好用的」、「瓦斯一下就乾了，而且很省」、「沒錯，很潮，瓦斯的才好用」、「瓦斯的40-50分一大桶，乾的跟太陽公公曬好的一樣唷！」「俺家裡就是三合一，但很少用烘衣功能，電費是其次，主要是三合一的烘衣時間拖太久，不如用除濕機來除水分」。

事實上，過去就曾有網友點出洗烘脫洗衣機不流行的原因，包括「烘衣服很慢」、「壞掉機率是獨立的三倍」、「烘完還是要曬，不能烘的衣服還要分開洗，吃電量大容量卻小」、「價格高又容易壞，容量與價格比還是不划算」。（編輯：許苡晴）