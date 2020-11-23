台美半導體優先戰略合作 台股大漲180點創高挑戰14000點
台美半導體優先戰略合作 台股大漲180點創高挑戰14000點
記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-11-23 09:42:46
美股上周五（20日）雖然走跌，但台美經濟對話帶來好消息，將共同開發半導體，並聚焦5G網通事業。使台北股市今（23）日開盤後大漲超過180點，站上13800點來到13921點再創新高，並挑戰14000點，漲幅逾1%。包括半導體、IC設計、網通族群都紅通通。像是權值股台積電漲超過2%，來到498.5元，聯電、旺玖、台揚攻上漲停，另外鴻海漲0.7%。
美股上周五（20日）弱勢，道瓊指數下跌219.75點，或0.75%，收29,263.48點；標普500指數下跌24.33 點，或0.68%，收3,557.54點；那斯達克指數下跌49.74點，或0.42%，收11,854.97點；費城半導體指數下跌14.72點，或0.57%，收2,555.50點。台美經濟對話雙方簽署合作瞭解備忘錄（MOU），就經濟、科學、5G以及供應鏈等議題討論，並確立在半導體領域的戰略合作，將是雙方優先項目。而受到消息激勵，今日台股電子族群成為發動引擎，開盤後攻上13800點，大漲超過180點，來到13921點，漲幅1.3%，挑戰14000點。
權值股台積電漲超過2%，來到498.5元，聯電攻上漲停來到36.35元，創17年新高，矽統也漲8%、世界先進漲6%。IC設計旺玖攻上漲停，晶豪科、晶心科、揚智漲5到6%。矽晶圓概念股台勝科、環球晶、合晶漲超過3%。網通族群台揚漲停、台通漲4%、建漢漲5%。