染疫台商訴秋冬專案「違反健保精神」　陳時中正面回應了

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染疫台商訴秋冬專案「違反健保精神」　陳時中正面回應了

記者劉雅文/綜合報導

calendar_today2020-11-23 09:58:21｜update2020-11-23 09:58:27

▲衛福部長陳時中，今（23）天針對新冠肺炎相關防疫作為到立法院備詢。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲衛福部長陳時中，今（23）天針對新冠肺炎相關防疫作為到立法院備詢。（圖／記者劉雅文拍攝）
中央流行疫情指揮中心，日前公布最新的新冠肺炎防疫秋冬專案，內容包括未來將從12月1日起，外國籍、本國籍人士都須持陰性證明才能入境。對此，有台商表示，秋冬專案的規定將造成「染疫國人和留學生返台，是違反健保精神」，對此，衛福部部長陳時中今天上午針對「國內COVID-19疫情控制及未來發展」等議題，到立法院備詢前也正面回應。
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面對台商的指控，陳時中提到，秋冬專案是12月上路，現在到12/1前規定還沒改，他還強調，講這樣的話也不盡然是合理的，因為中國本來就要求出境要有PCR陰性報告，所以如果確診染疫也出不了國。
另外有媒體追問，有些染疫的留學生在美國，是透過服成藥、在家休息，拿不到陰性報告是否也沒辦法回台就醫？陳時中則回應：「現在可以回來啊，有症狀就可以現在回來」。

至於針對國內採購新冠肺炎疫苗，陳時中提到，COVAX平台訂金我們是已經付了，個別廠商我們是「準備要付」訂金，目前規劃三大族群優先施打，但針對如何區分三大族群，陳時中僅表示，專家還在討論中，目前還沒有定案，至於自費的部分，陳時中也說，還沒有規劃怎麼收費，因為目前針對採購的量與價格都還沒確定。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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