史上房貸利息最低，搭配無極限量化寬鬆的資金潮，房地產買氣由溫轉熱，甚至置產保值群族也紛紛出手，房地產買氣也從自住需求逐漸擴散到保值概念，尤其是豪宅買氣，近幾年不但「順順賣」，「單價200萬豪宅俱樂部」的成員「西華富邦」、「和平大苑」待售戶數也僅餘1成出頭，正式邁入銷售尾端。

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房地產業者指出，房市買氣熱不熱絡，其實可以觀察最前端，也就是建商買地的心態，2014年房市景氣急轉直下，當時建商買地態度相當保守，甚至對於地價十分計較，只想買便宜不想追高，但去年開始，建商獵地心態變得相當積極，不怕買貴，只怕買不到，甚至追價程度令人咋舌。

對照3、4年前建商沒有便宜1成以上不買的保守心態，近兩年則是不斷傳出建商高價搶地實例，即使加價2、3成創區域新高也不手軟。某家曾多次拿下「營建獲利王」的上市建商，其董座曾在自家建案記者會上霸氣表示，現在房市買氣這麼好，因此「買地不會手軟，有多少地就買多少。」





為何出現如此大的轉變？房地產業者指出，除了超低利、游資充沛之外，最重要的是預售建案的買氣異常地熱，增強建商砸大錢買地的信心。





《住展》雜誌研發長何世昌指出，全球大灑幣推升資產價格，民眾怕房價一直漲而買不到房子，建商也怕買不到土地，所以拚命加價買土地，加上壽險、金控業者又因疫情影響，將資金集中投資國內房地產，造成土地價格飆高。



▲建商搶地、民眾搶房 專家點出2大關建。（圖／資料照片）

瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛分析，當前有多重因素刺激建商大舉獵地，首先是美中貿易戰、武漢肺炎疫情加速台商回流及供應鏈重置，對於土地、甚至廠房、辦公室等需求增加；其次軌道經濟帶動、重劃區價格吸引自住民眾，且利率走低，更讓「租不如買」議題發酵，催出首購族買單。





尤其是全球持續低利率，房貸利率下探至1.3%、貸款成數更達9成，搭配工程期零付款或是優惠購屋專案等，讓首購、換屋、投資族群都滿意。打破買房障礙，拉高買氣、縮短去化時間，加速下一輪投資獵地。





最後，無限QE（量化寬鬆）增加貨幣貶值的恐慌，預期資產價格膨脹的心裡誘發追價、置產需求出籠；既然購屋意願濃烈，建商當然搶補庫存。





這波建商投資房市的谷底在2016年6月，當時央行建築融資呈負成長，但同年11月即開始轉正，去年6月正式站回雙位數成長，回到2012年房市最熱階段水準，今年6月年增率更達15%，已是金融海嘯後，最強的成長態勢；若這波資金行情至少還走兩年，只要價格平穩，消費端的熱烈回應還會鼓勵建商有地就收。





高力國際研究部董事梁儀盈指出，土地對建商來說不但是原料，更是超前部署的投資標的，尤其精華區買一塊就少一塊，即使短期內不開發，土地的增值效益對於建商來說也是一種投資。





近年全球處於供應鏈重組階段，台商及國際大企業都增加在台投資比重，帶動工業地產投資活絡，加上產業區自然帶進就業人口，建商看到此潛在購屋需求，便選擇在科學園區、產業園區周邊買土地，也是讓土地持續熱絡的主因。





此波房市景氣不單建築業者看漲，連一般民眾也看好，根據永慶房產集團發布的第四季房產趨勢報告，對於房價走勢，看漲比率高達48%，為29季、逾7年來調查新高，此結果已經打破6年空頭格局，歷經長期打底後房價出現反彈。



▲建商搶地、民眾搶房 專家點出2大關建。（圖／資料照片）

進一步觀察七大都會區受訪者看法，桃園、新竹、台中與台南對於房價看漲比率均超過5成，依序為58%、62%、52%與72%，台南除了看漲民眾超過7成，看跌民眾甚至僅有8%。





除此之外，受到熱錢與低利帶動，本季高達48%的受訪者認為房地產是較安全的避險標的，也創近9季新高，而且對於投資房地產收租則有近7成、約69%的受訪者是感到有興趣，也創調查18季以來新高。至於，對於租金報酬率設定範圍，則有58%的受訪者認為1.5%至2.5%便能接受。