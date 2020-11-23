NBA／湖人迎來明星中鋒！沃神爆：以2年約簽下小加索

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NBA／湖人迎來明星中鋒！沃神爆：以2年約簽下小加索

運動中心/綜合報導

calendar_today2020-11-23 10:25:54

暴龍球員Marc Gasol
▲湖人和暴龍中鋒Marc Gasol達成2年合約協議。（圖／美聯社／達志影像）
湖人為了迎來暴龍明星中鋒Marc Gasol送走中鋒JaVale McGee，根據《ESPN》記者「沃神」Adrian Wojnarowski報導，湖人目前已經和Gasol達成協議，簽下2年合約。
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McGee季後決定執行425萬美元球員選項，為了騰出更多薪資空間，湖人今天先將McGee和一個2026的次輪籤交易至騎士，以便爭取Gasol。
Wojnarowski報導指出，湖人和Gasol簽下兩年合約，不過金額還未透露。Gasol在2007年選秀會中第2輪第48順位被湖人相中，不過隨後被交易至灰熊，換取他的哥哥Pau Gasol。

35歲的Marc Gasol將在湖人迎來他NBA生涯第13個賽季，他曾在2012-13賽季拿下NBA最佳防守球員，2018-19賽季轉戰暴龍並奪冠，和他哥哥成為NBA史上首隊都嚐到冠軍滋味的兄弟。
2019-20賽季，Gasol仍是暴龍先發中鋒，出賽44場，場均上場26.4分鐘，可得7.5分、6.3籃板、3.3助攻。
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