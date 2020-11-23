好市多黑色購物節民眾5點半搶買 全聯、家樂福不甘示弱
好市多黑色購物節民眾5點半搶買 全聯、家樂福不甘示弱
記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-11-23 10:50:07｜update2020-11-23 11:01:07
美式賣場好市多黑色購物節今（23）日開跑，由於依照往年慣例，每樣折扣幅度可省幾千元甚至上萬不等的價錢，因此一早就吸引許多民眾排隊搶買，電視機、洗碗機受青睞。而其他賣場也拚了，全聯即日起至29日祭出300項商品第2件5折。另外，家樂福也將於11月25至29日推出黑五活動。
好市多官方APP於昨（22）日顯示優惠商品如下，像是SAMSUNG 82时 CRYSTAL UHD電視、BOSCH 60公分獨立式洗碗機、MAMY POKO滿意寶寶 褲型紙尿褲-哆啦A夢版、999.9財富女神金條十盎司、ANDES 空氣清淨機、SHARP 253公升變頻雙門電冰箱、SEALY 標準雙人床墊、SAMSUNG 20公斤智慧觸控變頻洗衣機等。由於僅預告優惠商品，折扣多少並未公布，就是要吸引民眾親自前往購買。但因為照往年慣例，折扣下來可省幾千元甚至上萬元，因此今日也有不少民眾前往排隊想搶優惠。像是有內湖門市民眾一早5點多就來排空氣清淨機，算算一省省下約6000元，另外電視機、洗碗機也受青睞。其中，SAMSUNG 82时 CRYSTAL UHD電視，中和店標價上寫原價129589元，特價97589元，便宜32000元。999.9財富女神金條十盎司，原價584999元，特價570999元，便宜14000元。
雖然業者祭出優惠，喊出百餘項商品全購買可省28萬元，較去年多省8萬元，以大小家電為主，也有民眾大呼撿到便宜，但其實過去也曾有民眾認為優惠沒有想像中大，好不容易擠進賣場，但買的還是最常用的生活用品。不讓好市多專美於前，其他量販店也拚了，全聯超級周年慶打出超過300款憑卡買一送一，第二件5折起。家樂福也將於11月25至29日推出黑五優惠，並針對會員推出早鳥單日優惠，單筆消費滿2000元以上可享9折優惠。至於愛買也向媒體透露，自27日至29日針對家電祭出優惠。