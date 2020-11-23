中捷綠線列車全面安檢 評估最快11月底後試營運
記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-11-23 11:10:39
台中捷運綠線21日發生列車異常，電聯車原廠川崎重工昨（22）晚已向北捷局及台中捷運公司提出連結器故障檢測期程報告，中捷公司表示，將自今（23）日起至29日進行全車隊18列車連結器牽引裝置軸心檢測，若檢測測試皆正常，評估11月30日後恢復試營運。
另外，川崎重工預計於12月7日前提出初步調查報告，確認本次事件為個案或通案。台中捷運公司指出，川崎重工表示將自今日起至29日，進行全車隊18列車的連結器牽引裝置軸心拆卸，並委由第三方進行非破壞性超音波檢測作業，以檢測軸心是否有瑕疵。各列車非破壞性檢測結果若正常將進行運轉測試，若有瑕疵則須更換備品。
中捷公司表示，各列車檢測作業完成後，川崎重工必須立即簽認個別檢測報告，若全車隊檢測及運轉測試皆正常，捷運綠線最快可於11月30日後評估恢復試營運；若連結器牽引裝置軸心有瑕疵，將等備品到貨及更換進度，再決定恢復試營運時程。中捷公司也表示，廠商完成檢查作業後，將於12月7日前提出初步調查報告，確認本次事件為個案或通案；若為通案，廠商亦將提出下一階段改善計畫。