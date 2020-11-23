上海浦東機場連3天現本土病例　漏夜排查上萬人

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本土病例接連出現，當局不敢大意，從 22 日晚間 7 點直到 23 日上午，出動 240 名醫護、 300 名工作人員，為機場貨運相關人士進行核酸檢測的採樣工作，截至週一早上 9 點左右，共採樣超過 17719 份，其中已完成的 11544 份核酸檢測均呈陰性，其餘 6000 多份則仍在等候結果出爐。
雖然網上有民眾聲稱由於人數眾多、時間又短，現場一度出現推擠等混亂情況，但官方強調，採樣作業順利進行，機場工作人員皆平穩有序的排隊，以便分批受檢。
上海政府夥同上海市衛健委、市場監管局、機場集團負責人，於 23 日上午召開記者會交代最新防疫進度，強調機場貨運區出現確診後，疾控部門第一時間對相關區域工作人員的工作情況、活動軌跡進行梳理，對確診病例的密切接觸者及相關人員展開排查，機場集團並按照「人、物同防」的防疫要求，成立「機場新冠肺炎疫情防控貨運工作專班」，嚴密落實貨運區各項防控措施，也會加強入境貨物、貨區生產設施及工作環境的消毒作業。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。