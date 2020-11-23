上海浦東機場連3天現本土病例　漏夜排查上萬人

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上海浦東機場連3天現本土病例　漏夜排查上萬人

國際中心蔡姍伶/綜合報導

calendar_today2020-11-23 10:52:55｜update2020-11-23 10:55:57

▲上海連日出現與浦東機場西區貨運站有關的新冠肺炎病例，當局漏夜進行排查與病毒篩檢。（圖／翻攝自上海市公安局國際機場分局官方微博）
▲上海連日出現與浦東機場西區貨運站有關的新冠肺炎病例，當局漏夜進行排查與病毒篩檢。（圖／翻攝自上海市公安局國際機場分局官方微博）
中國大陸幾個大城市近日都傳出新冠肺炎本土病例，在中國衛健委 23 日公布的 11 起新增病例中，上海又出現 2 例本地、 1 例輸入。由於上海已有多名確診者都在機場貨運站工作，所以上海浦東國際機場也從 22 日深夜起安排所有相關人員進行集體核酸檢測。
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綜合陸媒報導，上海已連續 3 天出現新冠本土病例，幾乎都與浦東機場西區貨運站有關， 20 日先有一對夫妻確診，丈夫於浦東機場西區貨運站工作； 21 日新增一例則為 20 日確診之男子的同事； 23 日的 2 例則分別為 20 日貨運站確診患者的同事及 21 日確診患者的妻子。
本土病例接連出現，當局不敢大意，從 22 日晚間 7 點直到 23 日上午，出動 240 名醫護、 300 名工作人員，為機場貨運相關人士進行核酸檢測的採樣工作，截至週一早上 9 點左右，共採樣超過 17719 份，其中已完成的 11544 份核酸檢測均呈陰性，其餘 6000 多份則仍在等候結果出爐。

雖然網上有民眾聲稱由於人數眾多、時間又短，現場一度出現推擠等混亂情況，但官方強調，採樣作業順利進行，機場工作人員皆平穩有序的排隊，以便分批受檢。

上海政府夥同上海市衛健委、市場監管局、機場集團負責人，於 23 日上午召開記者會交代最新防疫進度，強調機場貨運區出現確診後，疾控部門第一時間對相關區域工作人員的工作情況、活動軌跡進行梳理，對確診病例的密切接觸者及相關人員展開排查，機場集團並按照「人、物同防」的防疫要求，成立「機場新冠肺炎疫情防控貨運工作專班」，嚴密落實貨運區各項防控措施，也會加強入境貨物、貨區生產設施及工作環境的消毒作業。

 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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