望推新冠肺炎疫苗地圖 陳時中：預估1500萬人施打
望推新冠肺炎疫苗地圖 陳時中：預估1500萬人施打
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-11-23 10:53:49｜update2020-11-23 10:55:06
衛福部長陳時中今（23）天上午針對國內COVID-19疫情控制及未來發展等議題，到立法院備詢，針對移苗取得相關議題正面回應。
立委蘇巧慧針對新冠肺炎疫苗追問陳時中：「上週五說口袋裡已經有一些疫苗，涵蓋率夠嗎？」，陳時中回應，目前已經有相當的量，蘇進一步追問，台灣2300萬人口，要有多少涵蓋率？陳時中表示，學術界認為是六成，按照預算大約是1500萬人可以施打，考量部分要打兩劑，所以大概要3000萬劑左右的疫苗。另外立委也追問，如何保證新冠疫苗在國內的施打不會亂？通知施打順序是否可以更精進？陳時中也提到，現在針對流感疫苗其實國內也像口罩一樣，有建置地圖，陳允諾未來新冠肺炎的疫苗，也一定會有地圖，讓民眾主動來打，被動計畫性安排，將會實施分流方法，且暫時不不考慮在社區內施打，因為新疫苗很多副作用不是那麼清楚。
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