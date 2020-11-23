望推新冠肺炎疫苗地圖　陳時中：預估1500萬人施打

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

望推新冠肺炎疫苗地圖　陳時中：預估1500萬人施打

記者劉雅文/台北報導

calendar_today2020-11-23 10:53:49｜update2020-11-23 10:55:06

▲衛福部長陳時中今（11）日出席立法院福衛環等委員會聯席會議，回應新冠肺炎疫苗、萊豬等爭議。（圖／記者賴志昶攝2020.11.11）
▲衛福部長陳時中今（23）日出席立法院福衛環等委員會備詢，回應新冠肺炎疫苗、萊豬等爭議。（圖／資料畫面）
衛福部長陳時中今（23）天上午針對國內COVID-19疫情控制及未來發展等議題，到立法院備詢，針對移苗取得相關議題正面回應。
我是廣告 請繼續往下閱讀
立委蘇巧慧針對新冠肺炎疫苗追問陳時中：「上週五說口袋裡已經有一些疫苗，涵蓋率夠嗎？」，陳時中回應，目前已經有相當的量，蘇進一步追問，台灣2300萬人口，要有多少涵蓋率？陳時中表示，學術界認為是六成，按照預算大約是1500萬人可以施打，考量部分要打兩劑，所以大概要3000萬劑左右的疫苗。
另外立委也追問，如何保證新冠疫苗在國內的施打不會亂？通知施打順序是否可以更精進？陳時中也提到，現在針對流感疫苗其實國內也像口罩一樣，有建置地圖，陳允諾未來新冠肺炎的疫苗，也一定會有地圖，讓民眾主動來打，被動計畫性安排，將會實施分流方法，且暫時不不考慮在社區內施打，因為新疫苗很多副作用不是那麼清楚。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

2020台中親子音樂季滿意度大調查！什麼表演最好看？快來投票！

2020台中親子音樂季滿意度大調查！什麼表演最好看？快來投票！

繼續作答
您是否同意調降修憲門檻？

您是否同意調降修憲門檻？

繼續作答
12月1日起八大場所強制戴口罩，不戴口罩最高罰1.5萬，您怎麼看？

12月1日起八大場所強制戴口罩，不戴口罩最高罰1.5萬，您怎麼看？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀